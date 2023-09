Le géant du logiciel Adobe a annoncé jeudi la disponibilité de Photoshop pour le Web après plus d’un an de tests bêta. L’outil d’édition populaire, qui utilise l’intelligence artificielle générative, marque le premier programme d’Adobe à être « profondément intégré » à l’IA.

La version Web de Photoshop fonctionne dans n’importe quel navigateur sans qu’il soit nécessaire de télécharger ou d’installer le programme. Il est inclus dans tous les forfaits Photoshop payants (à partir de 9,99 $ par mois) et ne sera pas disponible en tant qu’expérience gratuite au lancement. Les utilisateurs peuvent s’inscrire pour un essai gratuit de sept jours.

Photoshop sur le Web a été intégré à l’IA générative, le dernier mot à la mode dans le domaine technologique. L’outil d’édition intègre le produit d’IA générative Adobe Firefly, lancé en version bêta plus tôt cette année, dans le but de créer un outil qui, selon la société, deviendra un « copilote » de la conception graphique.

Adobe ajoute l’IA générative à son populaire logiciel d’édition Photoshop. (Crédit image : Adobe)

La version Web de Photoshop a accès à des fonctionnalités d’IA telles que « Generative Fill » et « Generative Expand ». Par exemple, la fonctionnalité « Remplissage génératif » permet aux utilisateurs de Photoshop d’ajouter, d’agrandir ou de supprimer des éléments indésirables des images à l’aide d’une invite de texte similaire à celles utilisées par Dall-E et Midjourney. Les autres fonctionnalités proposées à Photoshop sur le Web incluent la fonctionnalité « Barre des tâches contextuelles », qui suggère les étapes les plus pertinentes à suivre dans votre flux de travail.

Cette fonctionnalité a été ajoutée à l’application de bureau Photoshop plus tôt cette année. Photoshop sur le Web comprend également des fonctionnalités populaires équivalentes au bureau, telles que l’outil de correctif, l’outil Plume, la prise en charge des objets intelligents et le lasso polygonal.

La version Web de Photoshop offre une expérience utilisateur simplifiée avec une mise en page repensée. Adobe a progressivement intégré l’IA dans ses outils au fil des années, comme l’outil de remplacement d’arrière-plan de Photoshop. Cependant, ces derniers mois, l’entreprise a accéléré ses initiatives visant à étendre le rôle de l’IA dans la création d’images et de modèles, facilitant ainsi l’édition de photos.

La décision d’ajouter l’IA générative au programme Photoshop largement utilisé intervient à un moment où les artistes ont exprimé leurs inquiétudes quant au fait que l’IA a été formée sur des œuvres d’art protégées par le droit d’auteur. Adobe a clairement indiqué que l’intégration de l’IA dans Photoshop avait pour but d’aider les utilisateurs plutôt que de remplacer les humains.