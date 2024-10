Adobe AI Video Tools et d’autres visent à rationaliser la création de contenu

Outils vidéo d’intelligence artificielle (IA), notamment La dernière version d’Adobe, se transforment médias d’entreprise en permettant la création de contenu personnalisé rapide et à faible coût.

Le modèle vidéo Firefly, qui fait partie de la suite Creative Cloud d’Adobe, exploite des séquences sous licence et l’IA pour permettre une production vidéo rapide tout en évitant les pièges juridiques et éthiques potentiels. Il rejoint un domaine croissant d’outils vidéo basés sur l’IA, en concurrence avec les offres récentes de sociétés telles que Runway, Synthesia et DeepBrain AI.

« Des outils comme Firefly Video Model vont bouleverser le monde de la production vidéo » Christine M. HaasPDG de Christine Haas Médiasa déclaré à PYMNTS. « Cette IA automatisera une grande partie du travail de base : édition, correction des couleurs, animations simples. Mais voici le problème : l’IA est un outil, pas un remplacement.

Rationaliser le processus créatif

Lancement par Adobe d’une version bêta publique de Lucioleun outil d’IA qui génère des vidéos à partir d’invites textuelles, élargit la suite d’outils de création basés sur l’IA de l’entreprise. Le modèle prend en charge plus de 100 langues et est intégré à plusieurs applications Adobe, le positionnant comme un concurrent des autres offres de génération de vidéo IA de sociétés comme OpenAI et Meta.

Selon Michelle Berrymandirecteur exécutif de la création chez Héros numériquepartenaire des solutions Adobe, cette nouvelle technologie offre de réels gains d’efficacité.

« Quand vous pensez à un spécialiste du marketing qui passe au crible les rouleaux B ou les interstitiels, cela nécessite des heures de recherche de la vidéo d’archives parfaite dans une bibliothèque avec une expérience de recherche médiocre », a-t-elle déclaré à PYMNTS. « Mais avec l’IA, vous pouvez décrire ce que vous voulez créer, puis cela est généré. C’est tellement plus efficace.

Ce processus rationalisé pourrait réduire le temps et les ressources nécessaires à la création de contenu vidéo. « Cela permet également à la personne créative de donner vie à sa vision avec beaucoup plus de précision qu’en utilisant une bibliothèque. Au lieu de trouver des actifs qui sorte de correspondent à leur vision, cela leur donne beaucoup plus de contrôle sur le récit et le résultat », a déclaré Berryman.

L’impact de l’outil va au-delà de l’efficacité. L’automatisation des tâches chronophages permet aux professionnels de la création de se concentrer sur les aspects à plus forte valeur ajoutée de la création de contenu. « Comme un système de conception, il n’élimine pas le besoin d’être créatif ou de voir grand, mais il élimine le besoin de prendre vos meilleurs talents et de leur demander de faire de petites choses sans intérêt, comme animer un bouton », a déclaré Berryman.

Remodeler les budgets et les stratégies marketing

Les outils vidéo d’IA sont destinés à remodeler les budgets et les stratégies marketing des entreprises. Berryman a suggéré que cela « démocratiserait positivement les compétences en matière de création vidéo, ce qui aiderait les spécialistes du marketing à réduire le coût des campagnes traditionnelles ».

Elle a déclaré que l’IA peut automatiser les étapes initiales fastidieuses du développement créatif, permettant aux équipes « d’amener plus rapidement les concepts à un niveau de fidélité plus élevé, leur permettant ainsi d’affiner ou de faire pivoter les idées en cas de besoin ».

Toutes les entreprises n’utiliseront pas l’IA de la même manière. « Les petites entreprises peuvent désormais créer des vidéos d’aspect professionnel sans se ruiner », a déclaré Haas. Des entreprises de taille moyenne ? « Ils utiliseront probablement une approche hybride : l’IA pour le contenu rapide du quotidien et les professionnels pour les projets à enjeux élevés. Les grandes entreprises intégreront des outils d’IA dans leurs flux de travail existants pour accroître l’efficacité, mais ne vous attendez pas à ce qu’elles abandonnent complètement leurs équipes vidéo.

Un autre avantage de cet outil est son intégration dans les produits Adobe existants. « Il s’agit d’une suite d’outils que les créatifs utilisent déjà et auxquels ils font confiance. Il offre une protection des droits d’auteur et crée des actifs dans un jardin clos, ce qui permet aux spécialistes du marketing de se sentir bien dans l’utilisation du logiciel », a déclaré Berryman.

La concurrence

La création vidéo basée sur l’IA d’Adobe n’est pas seule dans ce domaine. Runway, une startupa attiré l’attention pour ses capacités de conversion texte-vidéo. Synthesia propose des solutions basées sur l’IA création vidéo avec des présentateurs virtuels, tandis que IA DeepBrain se spécialise dans la création d’humains numériques pour le contenu vidéo. Chacun de ces concurrents apporte des atouts uniques sur le marché, mais la base d’utilisateurs et la suite créative établies d’Adobe lui confèrent une position forte.

Selon Haas, le potentiel de ces outils réside dans la réduction des coûts et la refonte des stratégies commerciales. « La solution intelligente ne consiste pas seulement à utiliser l’IA pour réduire les coûts. Imaginez une entreprise offrant gratuitement une version simplifiée de Firefly. Ils accrochent les utilisateurs avec cet outil gratuit génial, puis leur vendent des fonctionnalités avancées, des formations ou des services complémentaires. C’est la stratégie classique « Donnez le rasoir, vendez les lames », mais pour l’ère de la vidéo IA. »

Cette approche pourrait conduire à de nouveaux modèles économiques dans l’industrie des logiciels de création. À mesure que les outils basés sur l’IA deviennent plus répandus, le différenciateur peut passer des outils eux-mêmes à la manière dont les entreprises les utilisent pour créer de la valeur pour leurs clients.

« Les entreprises qui parviennent à tirer parti des outils d’IA comme Firefly non seulement pour réduire les coûts, mais dans le cadre d’une stratégie plus large visant à attirer et à fidéliser les clients, sont celles qui gagneront gros dans ce nouveau paysage », a déclaré Haas. « C’est ainsi que vous vous démarquez lorsque tout le monde utilise l’IA et fait les mêmes mouvements d’échecs que tout le monde. »

