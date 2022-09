Adnan Syed, sujet du podcast Serial, sera libéré et sa condamnation annulée

Un juge de Baltimore a ordonné lundi la libération d’Adnan Syed après avoir annulé sa condamnation pour le meurtre de Hae Min Lee en 1999 – une affaire qui a été relatée dans le podcast à succès En série.

À la demande des procureurs, la juge de la Cour de circuit Melissa Phinn a ordonné l’annulation de la condamnation de Syed et a approuvé la libération de l’homme de 41 ans qui a passé plus de deux décennies derrière les barreaux.

Phinn a statué que l’État avait violé son obligation légale de partager des preuves à décharge avec la défense de Syed. Elle a ordonné qu’il soit libéré et placé en détention à domicile avec surveillance de localisation par GPS. Elle a également ordonné à l’État de décider de demander une nouvelle date de procès ou de classer l’affaire dans les 30 jours.

Syed, qui a toujours clamé son innocence, a attiré l’attention en 2014 lorsque la première saison de En série s’est concentré sur le meurtre de Lee et a soulevé des doutes sur certaines des preuves que les procureurs avaient utilisées, inspirant d’innombrables débats à table sur l’innocence ou la culpabilité de Syed.

La semaine dernière, les procureurs ont déposé une requête disant qu’une longue enquête menée avec la défense avait découvert de nouvelles preuves qui pourraient saper la condamnation en 2000 de Syed, l’ex-petit ami de Lee.

Syed purgeait une peine d’emprisonnement à perpétuité après avoir été reconnu coupable d’avoir étranglé Lee, 18 ans, dont le corps a été retrouvé enterré dans un parc de Baltimore.

L’enquête “a révélé des informations non divulguées et nouvellement développées concernant deux suspects alternatifs, ainsi que des données de tour de téléphonie cellulaire peu fiables”, a déclaré le bureau du procureur de l’État de Baltimore, Marilyn Mosby, dans un communiqué de presse la semaine dernière. Les suspects étaient des personnes connues au moment de l’enquête initiale mais n’ont pas été correctement exclus ni divulgués à la défense, ont déclaré les procureurs, qui ont refusé de divulguer des informations sur les suspects en raison de l’enquête en cours.

Les procureurs ont déclaré qu’ils n’affirmaient pas que Syed était innocent, mais ils manquaient de confiance “dans l’intégrité de la condamnation” et ont recommandé qu’il soit libéré sous caution ou sous caution. Le bureau du procureur de l’État avait déclaré que si la requête était accordée, cela mettrait effectivement Syed dans un nouveau statut de procès, annulant ses condamnations, tandis que l’affaire restait active.

La Cour suprême a rejeté l’examen de l’affaire en 2019

Syed a été conduit dans la salle d’audience bondée avec des menottes lundi. Vêtu d’une chemise blanche avec une cravate, il s’est assis à côté de son avocat. Sa mère et d’autres représentants de la famille étaient dans la pièce, tout comme Mosby.

En 2016, un tribunal inférieur a ordonné un nouveau procès pour Syed au motif que son avocate, Cristina Gutierrez, décédée en 2004, n’avait pas contacté de témoin d’alibi et avait fourni un avocat inefficace.

Une photo non datée de Syed, fournie par son frère, Yusuf. (Yusuf Syed/Associated Press)

Mais après une série d’appels, la plus haute cour du Maryland en 2019 a refusé un nouveau procès dans un avis 4-3. La Cour d’appel a convenu avec un tribunal inférieur que l’avocat de Syed avait manqué de ne pas enquêter sur un témoin alibi, mais elle n’était pas d’accord sur le fait que cette lacune avait nui à l’affaire. Le tribunal a déclaré que Syed avait renoncé à sa demande d’avocat inefficace.

La Cour suprême des États-Unis a refusé d’examiner le cas de Syed en 2019.

La série de podcasts sur le vrai crime a été conçue par Sarah Koenig, productrice de radio de longue date et ancienne journaliste du Baltimore Sun, qui a passé plus d’un an à creuser le cas de Syed et à rapporter ses découvertes en temps presque réel dans des segments d’une heure. Le podcast de 12 épisodes a remporté un Peabody Award et a transformé la vulgarisation des podcasts auprès d’un large public.