Adnan Syed retourne devant le tribunal alors que la Cour suprême du Maryland évalue les droits des victimes

ANNAPOLIS, Maryland — La Cour suprême du Maryland a entendu jeudi les arguments de la saga juridique d’Adnan Syed, qui dure depuis des décennies, sur la question de savoir si la famille de Hae Min Lee, dont le meurtre est au centre de cette affaire, a eu suffisamment de temps pour participer à l’audience où un Le juge a annulé sa condamnation l’année dernière.

Syed, 42 ans, a purgé 23 ans de prison pour avoir tué Lee, sa petite amie du lycée. Son cas a attiré l’attention nationale et a été suivi par des millions de personnes après que le podcast « Serial » ait relaté l’affaire en 2014.

L’enjeu jeudi était le rétablissement de la condamnation pour meurtre de Syed en mars après qu’un tribunal du Maryland a déclaré que les autorités n’avaient pas donné suffisamment de préavis à la famille de Lee pour qu’elle assiste à l’audience, ainsi que la mesure dans laquelle les victimes et leurs familles pouvaient participer à une telle procédure. .

Les avocats de Syed ont déclaré que sa libération de prison était potentiellement en jeu.

« C’est Adnan dont la liberté est en jeu. La mort de Hae Min Lee et la perte subie par sa famille sont incontestablement tragiques », a déclaré son avocate Erica Suter dans un discours prononcé devant le tribunal après l’audience. « Il en va de même pour la perte incalculable qu’Adnan et sa famille ont subie lorsqu’il a passé plus de la moitié de sa vie en prison pour un crime qu’il n’a pas commis. »

David Sanford, l’avocat du frère de Lee, Young Lee, a déclaré jeudi devant le tribunal qu’il s’agissait d’un « jour important pour les droits des victimes ».

« Nous ne prenons pas position sur la culpabilité ou l’innocence sous-jacente d’Adnan Syed, ce n’est pas le sujet d’aujourd’hui », a-t-il déclaré. Au lieu de cela, l’audience portait sur [Young] Lee a le droit « d’être informé, d’être présent et d’être entendu dans une procédure pénale ».

Lee, qui vit maintenant en Californie, a assisté à l’audience de l’année dernière via Zoom. Il a été informé un vendredi après-midi que la réunion aurait lieu le lundi suivant et il a soutenu que cela ne lui avait pas donné un préavis suffisant pour y assister.

Ses avocats demandent une nouvelle audience vacante, qui comprendra « un préavis raisonnable, le droit d’y assister en personne et le droit d’être entendu et de contester les preuves ».

Il n’est pas clair, sur la base de la loi, si l’avis donné à Lee était adéquat ou non, selon David Jaros, professeur de droit à la faculté de droit de l’Université de Baltimore.

« Une chose qui est claire dans cette affaire est que la loi qui donne certains droits aux victimes est très mal rédigée, et on ne sait pas exactement comment elle devrait s’appliquer à ce type d’audience par opposition, par exemple, à une audience de détermination de la peine », a déclaré Jaros. . « On ne sait pas exactement quelle devrait être la solution appropriée. Et ce qu’est un préavis adéquat n’est pas clair.

Il a déclaré que le tribunal pourrait essentiellement renvoyer la question à l’Assemblée législative pour qu’elle révise le langage de la loi.

Le tribunal pourrait conclure que les droits de Lee ont été violés et que le remède approprié serait de tenir à nouveau l’audience qui annule la condamnation de Syed, a déclaré Jaros.

Mais les procureurs ont indiqué qu’il existe des preuves pointant vers d’autres suspects et que Syed a été libéré de prison en octobre, après que la procureure de l’État de Baltimore, Marilyn Mosby, a déclaré que des preuves ADN confirmaient son innocence.

« Nous n’avons aucune nouvelle information disponible. Nous n’avons aucune raison de croire que le juge adoptera une position différente », a déclaré Jaros, qui est également directeur du Centre pour la réforme de la justice pénale de l’université. Mais il a ajouté que, étant donné qu’il y a un nouveau procureur pour Baltimore cette année, « il existe une possibilité que le tribunal prenne une décision différente, auquel cas M. Syed devrait retourner en prison ».

La juge Brynja Booth a demandé jeudi si Young Lee devrait plutôt demander à l’Assemblée de l’État d’élargir les droits des victimes.

« Pourquoi n’est-ce pas une question pour l’Assemblée générale ? » elle a demandé. « Le droit dont vous parlez ne figure pas dans le langage clair de la loi. »

L’avocat Ari Rubin, qui représente également Young Lee, n’est pas d’accord avec cette interprétation de la loi, déclarant : « Tous les droits qui existent pour la victime ont été privés, y compris le préavis » et « y compris le droit d’être entendu ». Il a ajouté que de nouveaux éléments de preuve dans cette affaire n’avaient pas été fournis à M. Lee.

Au cours de l’audience, l’avocat de Syed a fait valoir devant un panel de sept juges que les droits de Lee étaient respectés car « il a été informé » et « il a pu assister » à l’audience via Zoom.

Elle a également déclaré que si l’État et le tribunal de circuit « ont convenu qu’un accusé a été incarcéré à tort pendant 23 ans et demi, il est approprié que le tribunal agisse de toute urgence ».

Elle a conclu : « Notre position est que cette affaire est sans objet » parce que les procureurs ont décidé de ne pas inculper Syed après que sa condamnation a été annulée, et la présence de Lee à l’audience n’aurait pas non plus changé l’issue.

Syed, vêtu d’une casquette musulmane traditionnelle bleu clair et d’une chemise bleu clair avec une cravate à rayures foncées, se tenait avec ses bras autour des épaules de sa mère alors qu’il parlait à l’extérieur du palais de justice après l’audience de jeudi.

« Nous espérons qu’à la fin, nous aurons une chance de prouver que justice est faite. Pas seulement pour la famille de Hae, mais aussi pour notre famille », a déclaré Syed.

« Nous croyons fermement qu’il faut essayer de trouver justice pour Hae et sa famille et nous espérons simplement que nous pourrons également trouver justice pour nous », a-t-il déclaré.

Le panel de juges examinera l’audience de jeudi et annoncera sa décision dans les semaines ou les mois à venir.

Daniella Silva a rapporté de New York et Julia Jester d’Annapolis.

Cet article a été initialement publié sur NBCNews.com