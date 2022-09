Adnan Syed du podcast “Serial” sort de prison après l’annulation d’une affaire de meurtre

Adnan Syed, sujet de la première saison du podcast très populaire Serial, a été libéré de prison lundi après que sa condamnation en 1999 pour le meurtre de son ancienne petite amie ait été annulée. Syed, 41 ans, purgeait une peine d’emprisonnement à perpétuité et a longtemps soutenu qu’il était innocent du crime.

Selon un rapport de Nouvelles de la BNC En Lundi.

Les procureurs n’ont pas correctement remis les preuves qui auraient pu permettre “une probabilité substantielle et significative que le résultat aurait été différent”, a déclaré Phinn.

Dans la décision de Phinn, selon NBC News, le juge a annulé les condamnations pour meurtre, enlèvement, vol et faux emprisonnement contre Syed, et le juge a ordonné sa libération sans caution. La semaine dernière, les procureurs a demandé l’annulation de la condamnation et qu’un nouveau procès soit fixé.

L’avocate de Syed, la défenseure publique adjointe Erica Suter, qui est également directrice du projet Innocence, n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Le projet Innocence de la faculté de droit de l’Université de Baltimore est une organisation à but non lucratif dédiée à la libération des personnes qui, selon elle, ont été condamnées à tort.

Syed a acquis une notoriété nationale lorsqu’il est devenu le sujet de la première saison de Serial en 2014. Le podcast a mis au jour l’affaire, a suivi les détails clés et a remis en question l’affaire portée contre lui par les procureurs. Le podcast a été téléchargé plus de 100 millions de fois et a remporté un Prix ​​​​Peabody. Cela a également conduit à une série documentaire en quatre parties de 2019 sur HBO intitulée L’affaire contre Adnan Syed.

Suite à la tournure remarquable des événements, le compte Twitter de Serial a annoncé qu’un nouvel épisode serait publié mardi, après que l’animatrice Sarah Koenig ait comparu devant le tribunal lundi pour voir la condamnation annulée.