Adnan Syed demande à la cour d’appel de rejeter la demande de la famille de la victime

BALTIMORE (AP) – Adnan Syed, dont la longue odyssée juridique a été relatée dans le podcast à succès « Serial », demande au plus haut tribunal du Maryland de rejeter une requête visant à étendre les droits des victimes d’actes criminels dans les procédures post-condamnation.

Syed, qui a été reconnu coupable en 2000 du meurtre de son ex-petite amie du lycée, a retrouvé sa liberté l’année dernière après que les procureurs de Baltimore aient trouvé des failles dans les preuves présentées au procès et qu’un juge ait accepté d’annuler sa condamnation. Mais les proches survivants de la victime, Hae Min Lee, ont fait appel de la décision, arguant qu’ils n’avaient pas reçu un préavis suffisant pour assister à l’audience de vacatur de condamnation qui a libéré Syed.

Dans une décision de mars, la cour d’appel du Maryland a accepté, rétablissant la condamnation de Syed et ordonnant une reprise de l’audience. Cette décision a suscité des célébrations au sein du mouvement des droits des victimes d’actes criminels et des critiques de la part des défenseurs de la réforme de la justice pénale qui ont mis en garde contre un effet dissuasif potentiel sur les efforts existants pour lutter contre les condamnations injustifiées et les peines excessives.

Après que Syed a fait appel devant la Cour suprême de l’État, la famille Lee a déposé sa propre requête plus tôt ce mois-ci demandant au tribunal de donner aux victimes un rôle encore plus important dans ces audiences – en leur permettant de contester les preuves et de contre-interroger les témoins. Le tribunal n’a pas encore statué sur l’une ou l’autre question.

Alors que l’affaire traîne en longueur, Syed restera libre pendant que l’appel est en instance. Mais il y a une chance qu’il puisse finalement retourner en prison, selon le résultat.

Dans des documents déposés mercredi, les avocats de Syed ont demandé au tribunal de rejeter la demande de la famille Lee d’étendre les droits des victimes.

La loi du Maryland accorde aux victimes le « droit de parler » dans certaines procédures, mais autoriser une participation plus active aux audiences d’annulation des condamnations « créerait un changement radical dans les tribunaux du Maryland » en les laissant effectivement jouer le rôle de procureur tiers, ont écrit les avocats de Syed. C’est une question que la législature de l’État devrait trancher, et non les tribunaux, ont fait valoir les avocats.

Dans la plupart des cas de vacatur de condamnation, les procureurs et les avocats de la défense sont d’accord, avec des préoccupations communes quant à l’innocence potentielle. Selon l’argument de Syed, insérer une victime ou son représentant dans le mélange serait « extrêmement peu pratique, voire désastreux ».

« Il n’y a rien d’intrinsèquement suspect ou néfaste dans une résolution convenue d’une affaire, et le fait que les parties soient d’accord ne suggère pas non plus la nécessité d’une intervention d’un tiers », ont écrit ses avocats.

En septembre dernier, le frère de la victime, Young Lee, a été informé un vendredi après-midi que l’audience de vacatur aurait lieu le lundi suivant. Lee vit en Californie et l’audience aurait lieu dans le Maryland. Lorsque l’audience a commencé, un avocat représentant la famille a demandé un report d’une semaine afin que Lee puisse se rendre à Baltimore. Un juge a rejeté la demande mais a autorisé Lee à s’adresser au tribunal via Zoom.

Au cours de brèves remarques, Lee a déclaré qu’il s’était senti aveuglé par la demande soudaine d’annuler la condamnation de Syed. Il a déclaré que la famille avait passé des décennies à penser que le meurtrier de sa sœur était derrière les barreaux, pour découvrir que les procureurs n’avaient plus confiance dans les preuves utilisées pour condamner.

Peu de temps après avoir parlé, le juge a ordonné à Syed de ne plus être enchaîné à l’intérieur de la salle d’audience.

En plus d’avoir reçu un préavis insuffisant pour assister à l’audience en personne, ont soutenu plus tard les avocats de Lee, il aurait dû se voir accorder un rôle plus actif dans la procédure elle-même. Mais la cour d’appel intermédiaire de l’État n’était pas d’accord, affirmant que la loi ne garantit pas aux victimes le droit d’être entendues lors de telles audiences, et encore moins de présenter ou de contester des preuves.

Dans leur décision de mars, qui a conclu que Lee avait reçu un préavis insuffisant et a rétabli la condamnation de Syed, les juges ont néanmoins averti que l’élargissement du rôle des victimes « entraînerait un énorme changement dans la pratique ».

