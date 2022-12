Adnan Syed de “Serial” est embauché par l’université de Georgetown

En octobre, les procureurs de Baltimore ont abandonné les charges retenues contre M. Syed après que des tests ADN sur des éléments qui n’avaient jamais été pleinement examinés aient prouvé l’innocence de M. Syed, ont déclaré des responsables.

La famille de Mme Lee a interjeté appel auprès de la Cour d’appel spéciale du Maryland après que les procureurs ont abandonné les charges.

Le 4 novembre, le tribunal a déclaré dans une ordonnance que l’appel pourrait être entendu devant le tribunal en février.

Marc Howard, le directeur de la Prisons and Justice Initiative, a déclaré dans un communiqué que “l’engagement de M. Syed envers le programme et envers son éducation était clair dès le moment où il est entré dans la salle de classe”.

Il a ajouté que M. Syed « est l’une des personnes les plus résilientes et inspirantes que j’ai jamais rencontrées, et il a tellement à offrir à notre équipe et aux autres étudiants des programmes PJI.

Dans un article de l’Université de Georgetown sur l’embauche, M. Syed a déclaré qu’il était incrédule lorsqu’il a vu pour la première fois un dépliant pour le programme.

“C’est devenu cet effet domino de nous voir être acceptés”, a-t-il déclaré. “Cela l’a fait devenir quelque chose de réel aux yeux des autres, qu’il y a des opportunités. Il peut y avoir un sentiment d’espoir : un sentiment d’espoir que les choses peuvent s’améliorer, un sentiment d’espoir que je peux travailler dur et quand même réaliser quelque chose, un sentiment d’espoir que je peux encore faire quelque chose dont ma famille sera fière. ”

Son attachement à l’école était évident le 19 septembre, lorsqu’il est sorti de prison pour la première fois depuis son adolescence.