Adnan Sami va chauffer la scène de la célèbre arène de Wembley au Royaume-Uni

Adnan Sami, le chanteur mondial exceptionnel qui est connu pour sa performance captivante et a conquis des milliards de cœurs à travers le monde avec ses chansons à succès, est prêt à offrir un régal musical à ses fans avec une tournée à travers le Royaume-Uni après six ans. Cette tournée spéciale au Royaume-Uni est organisée par la principale société de gestion de style de vie Grace Entertainment by Jaspal Bahra & Sumant Bahl.

Le talent polyvalent qui est connu pour son chant mélodieux et sa solide énergie sur scène, sera en tête d’affiche d’une tournée britannique de trois jours à Leeds, Londres et Birmingham du 11 au 13 août 2023. Avec de nombreux succès à son actif, le chanteur as sera vu traiter les fans avec ses numéros les plus populaires, notamment «Lift Karade», «Tera Chehra», «Bhar Do Jholi Meri», «Aye Udi Udi Udi», «Bheegi Bheegi Raaton Mein» et bien d’autres du blockbuster de Bollywood. Son style de scène charismatique et sa voix dynamique unique en son genre sont également connus pour avoir réussi à combler le fossé culturel entre les pays, contribuant ainsi à son talent pour un certain nombre de succès de Bollywood.

Interrogé sur le concert, Adnan Sami a exprimé son enthousiasme et a partagé : « Je suis ravi de me produire au Royaume-Uni après six ans et j’ai le sentiment que cette tournée va être épique pour moi et mon organisateur tout aussi incroyable Jaspal Bahra de Grace Divertissement. Le public britannique a toujours été le public le plus énergique et le plus exubérant, et ils savent toujours comment passer un bon moment. Jouer pour mon public au Royaume-Uni me donne un autre type de bonheur, et j’ai hâte d’exprimer ma gratitude à travers ma performance musicale. J’espère créer de nouveaux souvenirs au Royaume-Uni avec cette tournée et continuer à divertir et à répandre l’amour autant que possible.

Les promoteurs ont travaillé sans relâche pour régaler les mélomanes du Royaume-Uni et promettent d’offrir une expérience unique au public. Les billets de concert sont maintenant disponibles à OVO Arena, The Ticket Factory & Ticket Master. Ne manquez pas cette expérience de concert inoubliable qui transportera le public dans un monde de pure magie musicale.