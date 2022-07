Adnan Sami supprime toutes les publications Instagram, le dernier message inquiète les internautes

Le chanteur Adnan Sami a choqué les internautes et ses fans après avoir supprimé l’intégralité de son flux Instagram et leur avoir laissé un message, “Alvida”. Après avoir supprimé tous ses messages, Adnan a posté une vidéo qui dit “Alvida” en rouge. Sami a laissé les internautes perplexes et ils ont partagé leur inquiétude sur son message

Plusieurs internautes se sont inquiétés et ont posé des questions sur le bien-être du chanteur. Récemment, Adnan a surpris tout le monde avec son incroyable transformation.