Adnan Sami s’ouvre sur les réactions extrêmes des gens à son message sur Alvida : “Jitne muh utni baatein hai” [Exclusive]

Adnan Sami, lauréat du prix Padma Shri, chanteur et compositeur, a récemment pris tout le monde par surprise lorsqu’il a supprimé toutes ses photos et vidéos de son compte Instagram et n’a laissé qu’un seul message disant “Alvida”. Son message a laissé tous ses fans sous le choc. De nombreuses personnes ont contacté le chanteur sur les réseaux sociaux pour se demander ce qu’il faisait. Lors d’une conversation exclusive avec Bollywood Life, Adnan s’est ouvert sur les réactions extrêmes suscitées par son message sur Alvida.

En parlant d’effrayer les gens sur les réseaux sociaux, Adnan nous a dit : “Il n’y avait pas une telle intention en fait. Les gens l’ont mal pris. Je voulais juste annoncer ma nouvelle chanson Alvida. Je n’ai même rien supprimé, j’ai juste archivé tous mes anciens messages, car je voulais recommencer à zéro. Les gens ont fait leurs propres histoires pour savoir si je dis au revoir aux médias sociaux ou à l’industrie de la musique ou même à ce monde. Woh kehte hai na ‘Jitne muh utni baatein hai’. Cependant, je a été profondément touché par l’amour et l’intérêt que les gens m’ont témoigné. Mais je n’ai jamais eu l’intention d’effrayer les gens de quelque manière que ce soit.

Il a fallu près de deux ans à Adnan pour sortir son nouveau single. Élaborant sur la même chose, le chanteur a déclaré: “En fait, pour être honnête avec vous, je finis par prendre un peu plus de temps que la plupart des gens pour publier mes trucs. Mais cette fois, la pandémie s’est produite, mais le fait est que je voulais juste rassembler mes pensées et j’avais besoin d’un peu de temps pour me réévaluer, ma vie et même ma musique d’ailleurs. Et donc maintenant, j’ai pris une décision consciente de réduire ces écarts et de faire plus de travail et de sortir plus de musique dans le futur à venir et être proactif dans le partage de ma musique avec le monde. Alors j’espère que je vais rectifier cela.”

Adnan a peut-être pris la décision consciente de réévaluer sa musique, sa personnalité, que ce soit physiquement, mentalement ou spirituellement, il ne l’a pas fait simplement parce qu’il voulait rester pertinent avec la génération actuelle. “Si j’étais si inquiet d’être pertinent, je n’aurais pas mis deux ans pour le faire. Alors j’aurais été peu sûr de moi et j’aurais été pressé pour que les gens ne m’oublient pas. Non, je ne suis pas comme ça. J’ai toujours fait les choses quand j’ai senti que j’étais prêt à les faire. Sinon, je ne le fais pas”, a-t-il déclaré.

Il a ajouté: “Pourquoi j’ai décidé consciemment de sortir plus de musique maintenant, c’est parce que j’ai rassemblé beaucoup de musique maintenant. Je suis prêt à le faire. Si je ne l’avais pas rassemblé, je ne l’aurais pas fait. Alors , Je ne me suis jamais soucié d’être pertinent. Je pense que la musique est une question de mélodie, et si vous avez une bonne mélodie, elle sera pertinente quelle que soit l’époque. C’est pourquoi RD Burman est toujours d’actualité aujourd’hui.