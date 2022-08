Adnan Sami S’OUVRE sur les chansons emblématiques recréées dans les films de Bollywood ; “Tout le monde veut jouer la sécurité” [Exclusive]

Le chanteur et compositeur de musique Adnan Sami est de retour avec son nouveau single Alvida après une longue pause de 2 ans. La piste énergique touche différents types d’émotions telles que l’amour, la douleur, la souffrance ou un sentiment de nostalgie pour les êtres chers. Bien que le lauréat Padma Shri soit très satisfait du type de réponse qu’il reçoit des mélomanes, il estime que la situation actuelle de la musique dans l’industrie cinématographique indienne est malheureuse.

Appelant le déséquilibre de plus de remixes que de création de musique originale dans l’industrie, Adnan nous a dit très franchement : “Le fait est que rien ne peut battre l’originalité. Les recréations ne sont pas un phénomène nouveau, même dans les années 90, beaucoup de remixes ont eu lieu. Mais à cette époque, les originaux étaient produits à une fréquence beaucoup plus élevée. Aujourd’hui, en particulier, la musique dans l’industrie cinématographique, les remixes sont souvent mis en place parce que tout le monde veut jouer en toute sécurité. Et à cause de cela, les originaux sont devenus beaucoup moins nombreux. ce déséquilibre est regrettable.”

“Mais j’ai l’impression que les films accordent moins d’attention à la musique car les chansons originales ne sont pas produites aussi fréquemment. Auparavant, les films avaient 8 à 10 chansons, maintenant ils sont réduits à 4 et 5 et parfois ils n’ont même pas une chanson que vous connaissez. En fait, c’étaient les producteurs de films qui demandaient plus de chansons aux musiciens auparavant. En ce moment, l’industrie de la musique se déplace lentement vers une zone indépendante. Et la vérité est qu’aucun compositeur de musique ne veut délibérément constamment monter avec des remakes. Ils le font par contrainte ou à la demande des producteurs de films d’aujourd’hui. Je pense donc que lorsque les compositeurs de musique commenceraient à faire de la musique de manière indépendante, ils seraient capables de faire beaucoup plus d’œuvres originales et c’est une bonne chose. Et je pense, tout cela avec le temps commencera à se réduire et ce sera sain aussi”, a-t-il expliqué.

Lorsque nous avons demandé à Adnan d’où il puise son inspiration pour sa musique, le chanteur-compositeur a révélé : « Toutes mes chansons indépendantes que j’ai faites dans ma vie jusqu’à présent, y compris Alvida, sont à bien des égards autobiographiques. expériences personnelles de la vie. Et j’essaie de manifester tout cela et de l’exprimer à travers ma musique. Dans ma vie, j’ai traversé de nombreuses formes différentes de ruptures ou de séparations, que ce soit une rupture amoureuse ou d’autres personnes dans ma vie En 2009, j’ai perdu mon père, qui a été l’un des Alvidas les plus difficiles de ma vie. J’ai donc voulu créer une chanson qui aborderait tous ces sentiments différents, la douleur, les souffrances que j’ai traversées, que j’ai pensée serait pertinente pour les gens là-bas, parce que nous traversons tous ces situations à notre manière. »