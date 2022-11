Adnan Sami dit qu’il “exposera” le Pakistan, ajoute que la réalité choquera beaucoup de gens

Adnan Sami est né et a grandi au Royaume-Uni de parents pakistanais en 1971 et est devenu citoyen indien en 2016. Le lundi 14 novembre, le célèbre chanteur s’est rendu sur son compte Instagram et a partagé une note dans laquelle il a déclaré qu’il exposerait le établissement pakistanais et révélera bientôt la raison pour laquelle il a quitté la nation voisine.

Adnan, qui est devenu célèbre grâce à ses succès consécutifs au début des années 2000, tels que Life Karadey, Tera Chehra et Kabhi Toh Nazar Milao, a écrit : « Beaucoup de gens me demandent pourquoi j’ai un tel mépris envers le Pakistan. La dure vérité est que je n’ai absolument aucun mépris envers le peuple pakistanais qui a été bon pour moi. J’aime tous ceux qui m’aiment – point final.

Le chanteur, qui a reçu le prix Padma Shri en 2020, a poursuivi : “Cependant, j’ai des problèmes majeurs avec l’établissement. Ceux qui me connaissent vraiment sauront également ce que cet établissement m’a fait pendant de nombreuses années, ce qui est finalement devenu l’une des principales raisons de moi de quitter Pak.”





Il a conclu sa note en disant qu’il exposera la réalité comme il l’a écrit : “Un jour, bientôt, j’exposerai la réalité de la façon dont ils m’ont traité, ce que peu de gens connaissent, encore moins le grand public, ce qui en choquera beaucoup ! J’ai est resté silencieux sur tout cela pendant de nombreuses années, mais choisira le bon moment pour tout dire”.

Les célèbres chansons de Bollywood d’Adnan incluent Gela Gela Gela d’Aitraaz, Meter Down de Taxi No. 9211, Tu Sirf Mera Mehboob d’Ajnabee, Mera Jahan de Taare Zameen Par et Noor-E-Khuda de My Name Is Khan. Son dernier grand succès en hindi a été Bhar Do Jholi Meri dans le drame émotionnel de Kabir Khan, Bajrangi Bhaijaan, titré par Salman Khan.