Adnan Sami a un message pour «tous les pseudo délires» | Nouvelles des gens

Mumbai: Le chanteur Adnan Sami a reçu son deuxième vaccin contre le COVID-19 et a encouragé tout le monde à se faire vacciner pour revenir à une vie normale. Adnan a publié une photo sur Instagram samedi soir, où on le voit se faire vacciner dans un hôpital.

Il a légendé la photo: « 2e dose faite! Faites-vous vacciner et revenez à votre vie normale mes amies !! Restez en sécurité !! #adnansami # bollywood # vaccinationdone # covid_19 # covid # coronavirus #corona #staysafe # love # life »

Dimanche matin, le chanteur a partagé une note sur les sites de partage de photos demandant à tous les internautes de prendre le vaccin disponible.

Il a écrit sur la note: « Il y a cette obsession de demander à tout le monde quel vaccin avez-vous pris? » Et puis ils continuent en disant … Oh j’attends tel ou tel vaccin … ou … J’attends ce vaccin à UNE dose etc etc !!

«Écoutez ‘Sherlocks’, si vous avez mal à la tête, vous prendrez le médicament sur lequel vous pouvez mettre la main … Ce n’est pas un restaurant frickin … C’est une crise et c’est mortel – Prenez tout ce qui est disponible en sécurité dès que possible !! Période! «

Adnan a sous-titré la note: « Pour tous les » pseudo illusions « là-bas .. »