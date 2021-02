Adnan Januzaj précise où les luttes de Man Utd ont commencé alors qu’il se prépare pour son retour

Adnan Januzaj pense que l’arrivée de Louis van Gaal a été le point de départ de ses luttes à Manchester United.

Le Belge a fait irruption sur la scène à Old Trafford et semblait prêt à devenir un chef de file.

Ses performances, en particulier lors de la saison 2013/14 sous David Moyes, ont suscité de nombreux éloges.

Mais Januzaj affirme que Van Gaal n’était pas le bon entraîneur pour lui quand il était jeune joueur, car il devenait de plus en plus marginalisé avant de passer à autre chose.

« J’avais Fergie et David Moyes, des entraîneurs qui croyaient en moi, mais d’autres sont venus et ils voulaient un peu plus d’expérience dans l’équipe », a-t-il déclaré à ESPN.

«J’étais un jeune garçon et quand vous êtes un jeune garçon, vous devez vous taire et faire ce que les gens vous disent de faire.

«Je n’avais pas le bon entraîneur pour me pousser.

« Par exemple, quand Van Gaal est arrivé, je jouais un match sur six, donc c’était difficile et je me suis dit: » Qu’est-ce que je fais ici? «