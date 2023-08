ADN ancien extrait pour la première fois d’une «capsule temporelle» en brique de palais d’argile vieille de 2 900 ans | Actualités scientifiques et techniques

L’ADN ancien a été extrait d’une brique d’argile vieille de 2 900 ans, ouvrant potentiellement de nouvelles façons d’étudier la vie des générations passées.

L’opération a été réalisée sur des matériaux de construction du palais du roi Assurnazirpal II dans l’ancienne ville de Kalhu, qui se trouvait dans ce qui est aujourd’hui le nord Irak.

Après avoir séquencé l’ADN extrait, les experts ont identifié 34 groupes de plantes – dont le bouleau et le chou.

C’est la première fois qu’une telle percée est réalisée.

Le Dr Troels Arboll, de l’Université de Copenhague, a décrit la brique comme une « capsule temporelle de la biodiversité ».

On pense que le matériel génétique a été préservé grâce au fait que la brique n’a jamais été brûlée, mais plutôt laissée sécher naturellement après avoir été fabriquée à partir de boue et d’autres matériaux comme la paille et le caca d’animaux.

La brique remonte à une époque où les travaux sur le palais, maintenant connu sous le nom de Palais du Nord-Ouest à Nimrud, ont commencé en 879 avant JC et quand ils ont été achevés en 869 avant JC.

Il est actuellement hébergé au Musée national de Danemark.

Alors que la nouvelle recherche, publiée dans la revue Nature Scientific Reports, ne détaille que les plantes, les chercheurs pensent que l’ADN d’animaux et d’insectes pourrait être extrait en utilisant les mêmes techniques.

Le matériel végétal a été extrait en adaptant des méthodes précédemment utilisées sur d’autres matériaux poreux, comme l’os.

Les matériaux argileux sont presque toujours présents sur les sites archéologiques de différentes époques à travers le monde, ce qui en fait une source potentiellement riche d’études ADN supplémentaires.

Le premier auteur, le Dr Sophie Lund Rasmussen, de l’Université d’Oxford, a déclaré que l’équipe était « absolument ravie » par les découvertes et le potentiel de découvertes futures.