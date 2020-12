Mikel Arteta a admis que Tottenham méritait d’être en tête de la Premier League «parce qu’ils ont fait les choses mieux qu’Arsenal».

Le patron des Gunners, Arteta, se retrouve sous pression alors qu’Arsenal est coincé à la 14e place après son pire début de campagne en Premier League.

Mais Arteta insiste sur le fait que la table ne ment pas et Jose Mourinho a transformé la fortune de Tottenham après un bon marché des transferts l’été dernier et un début de saison fulgurant.

Arteta a déclaré: «La table est comme ça parce qu’ils le méritent plus que nous et ils ont fait les choses mieux que nous.

«Je pense qu’il est très tôt dans la saison pour voir qui prétend au titre ou non, mais ce que vous pouvez dire, c’est ce que j’ai déjà dit, c’est qu’ils sont dans la position où ils se trouvent parce qu’ils font les choses de la bonne façon.

«Nous devons accepter cela. Mais nous voulons y aller et réduire cet écart de trois points. Nous devons voir où nous en serons après 38 matchs en championnat. Maintenant, ce qui va se passer après dimanche, nous voulons être proches et terminer trois points plus près d’eux.

«Nous entrons dans le match pour gagner et c’est la seule façon de préparer un match sur n’importe quel terrain. Ayez la confiance et la conviction que nous pouvons y aller et gagner le match de football.

Il y avait aussi un message sous-jacent à propos du duo de grèves en forme de Tottenham, Harry Kane et Son Heung-min, qui ont dirigé la charge de titre du club tandis que Pierre-Emerick Aubameyang n’a réussi que deux buts en Premier League cette saison et un seul depuis la signature d’un nouvel accord.