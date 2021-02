Jose Mourinho insiste sur le fait qu’il n’achètera pas de porte-clés, de t-shirt ou de tasse pour commémorer Tottenham atteignant une finale de la coupe.

Mais Mourinho admet que Tottenham devra contrarier les chances contre Manchester City car il ne peut pas «résoudre les problèmes avec un chéquier».

Tottenham a invité une énorme quantité de mickey-prises cette semaine pour avoir vendu la marchandise finale de la Coupe Carabao – arborant les finalistes 2020/21 – uniquement pour avoir atteint Wembley.

Ils font face à une bataille difficile pour vaincre City en forme lors de la finale de la coupe et à l’Etihad samedi alors que les hommes de Pep Guardiola ont été rajeunis cette saison.

Mourinho dit qu’il ne pourrait jamais dépenser 61 millions de livres sterling pour un défenseur comme Ruben Dias et connaissait les règles de base à Tottenham lorsqu’il a pris la relève, mais ne blâme pas le département de merchandising de son club pour avoir tenté de gagner une finale de coupe.

Le patron de Tottenham, Mourinho, a déclaré: «J’imagine que leur travail consiste à essayer de gagner de l’argent, non? Si vous me demandez si je vais acheter quelque chose, je ne vais rien acheter.

«Si vous me dites si vous perdez la finale, qu’allez-vous faire de votre médaille d’argent… Je vais dire: tout d’abord, je pense que je vais gagner la finale et, deuxièmement, si vous voulez ma médaille d’argent médaille que je vous donne parce que je ne veux pas la garder.

«Pep et Jurgen sont, bien sûr, deux des meilleurs entraîneurs du monde et de la Premier League. Ils sont dans deux clubs qui veulent tout gagner. Pep a pensé à un certain moment qu’il avait besoin de dépenser cet argent en défenseurs, il l’a fait. Heureusement pour eux, tant mieux pour eux.