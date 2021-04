La Californie et Washington ouvrent aujourd’hui les vaccins à tous les adultes.

Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a également exhorté toutes les écoles de l’État à rouvrir, affirmant qu’il n’y avait pas d’obstacles sanitaires pour ramener les 6,2 millions d’élèves des écoles publiques de l’État dans les salles de classe. Les infections au COVID-19 en Californie continuent de baisser et de plus en plus de résidents sont vaccinés. Cependant, le système éducatif décentralisé de l’État laisse les 1 200 districts scolaires se gouverner eux-mêmes.

« L’argent n’est plus un objet maintenant », a déclaré mercredi Newsom. « C’est une excuse. »

Les chiffres encourageants de la Californie ne sont pas universels. Porto Rico a battu son record de cas en une semaine, et le Michigan a connu sa deuxième pire semaine au cours des sept derniers jours, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Trente-neuf États ont connu une augmentation du nombre de cas par rapport à la période de sept jours précédente.

Également dans l’actualité:

►Les responsables de la santé du Colorado disent que près de 4000 personnes qui ont reçu des vaccinations contre le COVID-19 dans un spa médical doivent être revaccinées car elles ne peuvent pas vérifier que les doses ont été correctement stockées.

►Les Américains des «États bleus» que les démocrates maigres semblent se faire vacciner à des taux plus élevés, tandis que ceux des États républicains «rouges» semblent plus hésitants.

►Ivanka Trump a reçu son premier vaccin contre le COVID-19 et encourage les autres à se faire vacciner le plus rapidement possible.

►La directrice de la santé du Michigan, Elizabeth Hertel, s’est rendue avec sa famille en Alabama pour les vacances de printemps la semaine dernière, malgré les conseils de son département pour éviter les voyages hors de l’État alors que le Michigan subit une épidémie de coronavirus qui fait rage.

📈 Les chiffres du jour: Les États-Unis comptent plus de 31,4 millions de cas confirmés de coronavirus et 564000 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux: 138 millions de cas et plus de 2,97 millions de décès. Plus de 250,99 millions de doses de vaccin ont été distribuées aux États-Unis et 194,7 millions ont été administrées, selon le CDC.

📘 Ce que nous lisons: Bien que toujours trouble, une image commence à émerger sur le lien entre deux types de vaccins COVID-19 et de rares caillots sanguins. En savoir plus ici.

USA TODAY suit l’actualité de COVID-19. Continuez à actualiser cette page pour les dernières mises à jour. Vouloir plus? Inscrivez-vous à notre newsletter Coronavirus Watch pour les mises à jour de votre boîte de réception et rejoignez notre groupe Facebook.

Au moins 5800 Américains ont été infectés malgré la vaccination: CDC

Près de 6000 «cas révolutionnaires» d’Américains infectés par le coronavirus malgré la vaccination ont été signalés aux Centers for Disease Control and Prevention – bien moins de 1% des 76 millions d’Américains qui sont entièrement vaccinés. Le CDC a également déclaré à CNN dans un e-mail que près de 400 des 5800 cas ont nécessité une hospitalisation et 74 sont décédés. Plus de 40% des infections concernaient des personnes de 60 ans ou plus, 65% étaient des femmes et 29% étaient asymptomatiques, a déclaré le CDC.

Des infections malgré la vaccination étaient anticipées – les vaccins à deux doses Moderna et Pfizer / BioNTech se sont révélés efficaces à plus de 90% et le vaccin à dose unique de Johnson & Johnson à environ 70%. Mais aucun vaccin n’est efficace à 100%, disent les experts.

Le CDC affirme que les sièges du milieu vides réduisent l’exposition. Les compagnies aériennes les réserveront-elles?

Le blocage des sièges du milieu sur les avions réduit le risque d’exposition au COVID-19, selon une étude publiée mercredi par le CDC. La recherche, réalisée en collaboration avec l’Université d’État du Kansas, a révélé une réduction de 23% à 57% de l’exposition aux particules virales «viables» lorsque les sièges du milieu sont vacants.

La conclusion: «La distanciation physique des passagers des avions, y compris par le biais de politiques telles que la vacance des sièges du milieu, pourrait fournir des réductions supplémentaires du risque d’exposition au SRAS-CoV-2 à bord des aéronefs. distance entre les voyageurs.

Delta Air Lines est le seul transporteur américain à bloquer encore les sièges intermédiaires en classe économique, et cette pratique prendra fin le 1er mai. Southwest a cessé de bloquer les sièges le 1er décembre. un avion, et le directeur de la communication Josh Earnest a déclaré l’été dernier que le blocage des sièges était une stratégie de relations publiques, pas une stratégie de sécurité.

– Dawn Gilbertson

Plus de données sont nécessaires sur les effets secondaires rares du vaccin J&J, selon le comité

Une pause sur l’utilisation du vaccin Johnson & Johnson COVID-19 devrait se poursuivre jusqu’à ce que l’on en sache davantage sur un effet secondaire rare du vaccin, a décidé mercredi un comité consultatif fédéral. Le comité se réunira à nouveau dans un délai d’une semaine à 10 jours pour évaluer davantage de données qui devraient devenir disponibles. Les caillots sanguins extrêmement rares ont été signalés chez sept des 7,2 millions d’Américains qui ont reçu le vaccin J&J. Les six cas récents ont été signalés chez des femmes âgées de 18 à 48 ans, et les symptômes sont apparus six à 13 jours après la vaccination. Une femme est décédée et trois sont restées hospitalisées.

On craignait que la pause ne nuise à ceux qui en avaient le plus besoin car J&J ne nécessite qu’un seul vaccin et est plus facile à stocker et à transporter que les deux autres vaccins autorisés. Mais le comité a noté que la poursuite de la pause n’affecterait pas de manière significative la capacité de vacciner les Américains.

Le vaccin J&J représente jusqu’à présent moins de 5% des vaccins administrés aux États-Unis. Les deux autres vaccins de Pfizer et Moderna n’ont pas eu de tels effets.

Karen Weintraub