Admissibilité aux séries éliminatoires à portée de plus de 70 équipes – Shaw Local

L’éligibilité aux séries éliminatoires est disponible pour un groupe sélectionné d’équipes cette semaine. Les équipes qui terminent cette semaine invaincues et qui ont atteint le plateau des cinq victoires auront essentiellement obtenu une offre en séries éliminatoires.

Soixante-douze équipes entrent dans la semaine avec cette opportunité. Une équipe, St. Bede, a déjà décroché son éligibilité aux séries éliminatoires car elle recevra une victoire par forfait sur Riverdale et passera à 5-0.

Le nombre maximum d’équipes pouvant atteindre l’éligibilité aux séries éliminatoires est de 65, car il y a huit paires d’équipes 4-0 qui s’affrontent.

Il y a aussi un groupe de 129 équipes qui entrent dans la semaine avec des fiches de 2-2. Les équipes qui échouent dans ce groupe ont vraiment mis leur fortune en séries éliminatoires en péril, exigeant qu’elles terminent au minimum la saison avec des notes de 3-1 pour obtenir l’éligibilité aux séries éliminatoires.

Regardons quelques-uns des matchs intéressants de la semaine 5 :

Plainfield Nord (4-0) à Yorkville (4-0), 19h vendredi : Comme la défense ? C’est votre jeu. Les deux équipes disposent toutes deux de défenses très solides, en particulier dans les sept premiers. Yorkville est ancré par une paire de recrues de la ligne défensive de Division I à Andrew Laurich (État du Colorado) et Jake Davies (Wyoming). Plainfield North n’a pas de recrues de Division I de ce côté du ballon, mais ce que les Tigers ont, c’est un groupe cohérent qui n’a accordé que deux touchés contre sa défense de première ligne.

Saint-Charles Nord (3-1) à Genève (4-0), 19h vendredi : Ce n’était un secret pour personne que la conférence DuKane allait être une course folle cette année. Et bien que ce ne soit pas une insulte, peu de gens auraient parié que Genève serait la seule équipe sans défaite en championnat en quatre matchs. Ces deux équipes partagent actuellement la tête de DuKane dans une ligue qui a déjà commencé à se regrouper et le vainqueur émergera avec la seule possession de la tête de la ligue qui changera probablement de mains à quelques reprises au cours du reste de l’année.

Cary Grove (3-1) à Crête des Prairies (3-1), 19h vendredi : Cela pourrait très bien être la première fois depuis que la Fox Valley est allée à une conférence fermée où au moins un de ces deux féroces rivaux ne détenait pas une partie de la tête de la conférence lorsque le match a débuté. (Jacobs est actuellement seul en tête de la ligue à 4-0). Une défaite ici éteindra à peu près toute chance que cette équipe revienne dans la course.

Bolingbrook (3-1) à Lincoln-Way Est (4-0), 19h vendredi : Même lors de sa seule défaite cette saison, l’attaque de haut vol de Bolingbrook commandée par le QB de première année Jonas Williams n’a pas été beaucoup ralentie. Mais le jeune et le reste de la talentueuse distribution offensive de Raider n’ont pas vu une défense comme celle de Lincoln-Way East. Les Griffins ont une longue histoire d’équipes au sol qui apportent un pedigree offensif élevé dans les affrontements.

Hersey (4-0) à Perspective (4-0), 19h vendredi : Prospect a remporté ce qui pourrait être qualifié de victoire déterminante pour le programme lorsqu’il a dominé le Maine South lors d’un affrontement sauvage au cours de la semaine 4, mais il est de retour dans le hachoir à viande de ce qui a été un calendrier très difficile. Hersey a un peu volé sous le radar avec son départ 4-0, mais une victoire ici mettrait les Huskies en toute sécurité.

Autres jeux à noter : Saint-Ignace au Mont Carmel, 19h30 vendredi; Joliet Catholic à Crete-Monee, 18h30 vendredi; Chatham Glenwood à Rochester, 19 h vendredi; Morgan Park contre Kenwood, 13 h samedi; El Paso-Gridley à Ridgeview, 19 h vendredi; Marquette d’Ottawa à Hope Academy, 19 h vendredi; Platane à La Rochelle, 19h vendredi ; Durand-Pecatonica à Knoxville, 13 h samedi; Farmington à Macomb, 19 h vendredi; Williamsville à Athènes, 19 h vendredi ; East St. Louis à O’Fallon, 13 h samedi; Seneca à Iroquois West, 19 h vendredi; York à Lyon, 13 h 30 samedi; Niles Notre Dame à Saint-Viateur, 19 h vendredi; Neuqua Valley à Naperville Central, 19 h vendredi