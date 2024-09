Admirez les vues « majestueuses » des montagnes de Caroline du Nord depuis ce domaine record de 8,5 millions de dollars

Vernon et Marie Krause sont enfin de retour chez eux dans les montagnes de Caroline du Nord après 40 ans d’absence.

Le couple ne pourrait pas être plus heureux avec le domaine de montagne qu’ils ont acheté ce mois-ci pour 8,45 millions de dollars : 510 Cloud Top Way Les falaises de Walnut Cove communauté privée à Arden, à 15 miles au sud d’Asheville.

La vente a établi un record historique dans la communauté ultra-luxueuse de Cliffs, vieille de 33 ans, Immobilier Walnut Cove L’agent Kyle Olinger a déclaré. La transaction représente également la vente de maison unifamiliale la plus chère de 2024 dans la région d’Asheville et dans le comté de Buncombe, a déclaré Olinger.

Olinger a mis la propriété en vente et l’agent immobilier de Walnut Cove Realty, Rebecca Dougherty, a amené les Krauses à la transaction.

Walnut Cove Realty, basée à Arden, est affiliée au leader du marché du luxe de l’ouest de la Caroline du Nord, Allen Tate/Beverly-Hanks.

La communauté Cliffs at Walnut Cove comprend un parcours de golf Jack Nicklaus de 18 trous, un centre de bien-être de 18 000 pieds carrés et des sentiers de randonnée.

Ce balcon de la maison offre une vue panoramique sur les montagnes de Caroline du Nord.

Le couple possède 23 concessionnaires automobiles, dont 1 près du lac Norman

Dans un communiqué de Walnut Cove Realty, les Krauses ont déclaré que la « beauté naturelle » dans et autour des falaises de Walnut Cove ainsi que les nombreuses caractéristiques de la maison ont scellé l’affaire.

Les Krauses possèdent 23 concessionnaires automobiles dans les Carolines, en Géorgie et en Floride par l’intermédiaire de leur groupe Krause Auto, y compris Asheville Lincoln, Asheville Ford et, dans la région de Lake Norman, Huntersville Ford sur Statesville Road.

À 2 800 pieds, la maison offre une vue « majestueuse » et « immaculée » sur la forêt nationale de Pisgah, la Blue Ridge Parkway et le parcours de golf The Cliffs at Walnut Cove, selon le communiqué de Walnut Cove Realty.

De plus, vous bénéficierez d’une vue à longue portée sur Biltmore Estate, le centre-ville d’Asheville et les crêtes des montagnes.

Autre attraction : les températures estivales dépassent rarement les 80 degrés.

La conception et la construction de cette maison de style montagnard moderne ont impliqué Dillard-Jones Builders, DOMA Architecture et Tribus Interior Design.

Les caractéristiques comprennent une cave à vin, une salle de sport personnelle, une chambre avec lits superposés pour les enfants et des écrans rétractables sur le pont principal.

« Notre nouvelle maison Cloud Top a tout ce que nous recherchions », a déclaré Vernon Krause au Charlotte Observer vendredi. « La maison est magnifique et possède de nombreuses caractéristiques distinctives. L’altitude nous donne les températures plus fraîches que nous souhaitons.

« Et nous avons accès au golf et à toutes les autres choses à faire à The Cliffs at Walnut Cove », a-t-il déclaré.

Un nouveau type d’acheteur de maison de luxe

La vente du 510 Cloud Top Way reflète plusieurs tendances majeures sur le marché des résidences secondaires de luxe de l’ouest de la Caroline du Nord, a déclaré Kyle Parks, porte-parole d’Allen Tate/Beverly-Hank, en annonçant la vente.

« Le segment haut de gamme du marché continue d’être extrêmement fort », a déclaré Parks. « Plus de 50 % de ces acheteurs paient en espèces, donc les taux hypothécaires plus élevés ne sont pas un problème.

« Dans le même temps, de plus en plus de professionnels en activité rejoignent les rangs des acheteurs de maisons de luxe, qui ont longtemps été dominés par les retraités. »

Parmi les 19 maisons de luxe de plus d’un million de dollars vendues par Walnut Cove Realty/Allen Tate/Beverly-Hanks à The Cliffs at Walnut Cove cette année, 11 étaient à des professionnels en activité ou à des propriétaires d’entreprise, a déclaré Parks.

Le manoir comprend cette élégante salle de bain.