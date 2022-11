Admirez les mosaïques Grand Central Madison de Yayoi Kusama et Kiki Smith

Rachael Fauss, conseillère politique principale pour le groupe de surveillance Reinvent Albany, a déclaré que même si elle ne s’opposait pas au programme artistique en soi, cela faisait “partie d’un problème plus large d’avoir des stations uniques et coûteuses”, par rapport aux stations plus soucieuses des coûts. voie de normalisation. “Quand il s’agit plus de l’apparence que de la fonction, et c’est dans l’ensemble du système, cela s’additionne avec le temps”, a déclaré Fauss.

Organisé par MTA Arts & Design, l’art commandé à Grand Central Madison comprend des photographies de Paul Pfeiffer, le premier volet d’une exposition rotative de lightbox programmée en partenariat avec l’International Center of Photography. De plus, cinq grands écrans LED montreront des œuvres numériques de Gabriel Barcia-Colombo, Jordan Bruner et Red Nose Studio, qui se concentre sur l’illustration et l’animation 3D.

Ceux qui traversent le terminal rencontreront également quatre autres mosaïques de verre de Smith et une de 120 pieds de long de l’artiste Yayoi Kusama.