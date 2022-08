Pendant longtemps, les sprites rouges ont semblé mythiques. La rare forme d’éclair qui apparaît sous forme de traînées rouges au-dessus des nuages ​​​​d’orage avait été signalée dans le passé, mais il y avait peu de preuves tangibles jusqu’à ce qu’elles soient capturé sur une photographie en 1989. Une image publiée lundi montre à quel point ces sprites insaisissables peuvent être beaux.

Astronome Zdenek Bardon capturé la vue à l’Observatoire La Silla de l’Observatoire européen austral au Chili. L’ESO partagé l’image comme sa photo de la semaine.

La photo sublime ressemble à une peinture alors que des couches de sommets montagneux s’étendent le long de l’horizon sous une lueur d’air verte rayonnant bas dans le ciel nocturne. Les étoiles brillent dans l’obscurité et les sprites ont un motif comme des coups de pinceau vers le haut.

Les sprites font partie d’une série de phénomènes de foudre aux noms fantastiques. Il y a aussi des elfes et des jets géants. Vérifier cet incroyable éclair à l’envers qui frôlait les limites de l’espace.

Zdenek Bardon/ESO



Ces événements sauvages sont beaucoup plus difficiles à attraper que ce que nous voyons généralement depuis le sol lorsque nous observons des orages.

“En plus de se produire beaucoup plus haut dans le ciel que les éclairs ordinaires, ils sont plus froids que les éclairs blancs que nous voyons habituellement et semblent beaucoup plus faibles”, a déclaré l’ESO à propos des sprites rouges.

Les sprites ont été photographié depuis la Station spatiale internationale, ainsi que du sol. L’image de Bardon du Chili est exceptionnelle par sa beauté.

“En raison de sa haute altitude et de l’absence de pollution lumineuse”, a déclaré l’ESO, “La Silla est parfaite pour capturer ces phénomènes inhabituels.”