Admirer la ou les vues – The New York Times

Vues et victuailles

Deux des meilleures façons de voir New York à quel point elle est massive, pulsée par les phares et les feux de freinage, les gens et les bâtiments, est de la regarder d’en haut ou d’en sortir. Que ce soit d’en haut ou à proximité, voici quelques-uns de mes endroits préférés pour prendre un verre et manger un morceau et admirer la ligne d’horizon.

Chambre panoramique sur Roosevelt Island (prenez le train F ou le tram) pourrait être considéré comme un bar d’hôtel, mais ce serait injuste car il propose un menu de cocktails et de crudités vraiment délicieux. Situé au 18ème étage de Graduate Roosevelt Island, c’est le meilleur endroit pour admirer un coucher de soleil sur Manhattan autour d’un apéritif.

Un sandwich à la mortadelle (ou l’un des plats du jour), un soda italien et une pâtisserie de Jersey City pain et sel faites un excellent pique-nique facile au Riverview Fisk Park à proximité, qui offre une vue magnifique sur les toits de New York. Mais assurez-vous de passer votre commande en cours de route, car les fantastiques pains et pizzas de Rick Easton se vendent souvent.

Même si Bar Blondeau à Williamsburg, Brooklyn, n’avait pas une vue imprenable, je m’y rendais pour ses petites assiettes, en particulier les boquerones et les frites croustillantes et salées.

Mon endroit préféré pour prendre un cocktail raffiné et profiter d’une vue nocturne sur Manhattan (et Brooklyn et le New Jersey et au-delà) est Overstory, un bar à cocktails de luxe situé au 64e étage du 70 Pine Street, un monument Art déco près de Wall Street. La terrasse extérieure offre un excellent perchoir pour jouer à “trouver le célèbre monument” avec vos compagnons.