Un nouveau processus de libération conditionnelle pour le regroupement familial permettra bientôt à certains immigrants équatoriens ayant des parents aux États-Unis d’être pris en compte pour l’entrée humanitaire, le Le ministère de la Sécurité intérieure a annoncé mercredi.

Les Équatoriens éligibles doivent avoir un parent aux États-Unis qui est citoyen américain ou résident permanent et qui peut les parrainer pour un visa d’immigrant. Le processus de libération conditionnelle pour le regroupement familial serait accordé au cas par cas « sur démonstration de raisons humanitaires urgentes ou d’intérêt public important », selon le DHS.

Dans un communiqué, le ministère a déclaré que cette décision faisait partie d’un engagement plus large de l’administration du président Joe Biden visant à élargir les voies d’immigration légale et à réduire les passages illégaux à la frontière entre les États-Unis et le Mexique.

« La mise en place de ce processus pour certains ressortissants équatoriens garantira qu’un plus grand nombre de familles pourront accéder aux voies légales plutôt que de se placer à la merci des passeurs pour entreprendre un voyage dangereux », a déclaré le secrétaire à la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas. « Ceux qui ne profitent pas de la libération conditionnelle au titre du regroupement familial ou d’autres voies légales, sûres et ordonnées et qui tentent d’entrer illégalement aux États-Unis continueront de faire face à de lourdes conséquences. »

C’est la première fois que l’administration Biden crée un processus de libération conditionnelle pour les Équatoriens, qui sont récemment arrivés en plus grand nombre à la frontière sud, passant de 3 700 en août 2022 à 13 700 en août dernier.

L’augmentation du nombre d’Équatoriens se rendant aux États-Unis coïncide avec une escalade de la violence liée à la drogue dans le pays au cours des trois dernières années. Les meurtres, les enlèvements, les vols et autres activités criminelles font de plus en plus partie de la vie quotidienne en Équateur.

Le programme de regroupement familial pour les Équatoriens reflète initiatives similaires déjà accessible à certains immigrants cubains, haïtiens, colombiens, salvadoriens, guatémaltèques et honduriens.

Dans le cadre de ce programme, les personnes libérées sur parole aux États-Unis bénéficieront généralement d’une libération conditionnelle pouvant aller jusqu’à trois ans. Ils pourront également demander un permis de travail en attendant leur visa d’immigrant. Lorsque leur visa sera disponible, ils pourront demander à devenir résident permanent légal.

L’avis du registre fédéral détaillant les critères d’éligibilité et le processus de candidature n’avait pas été publié jeudi après-midi. Le DHS a déclaré qu’il serait bientôt disponible.