Barack Obama a été barré par des tweets sarcastiques après avoir soutenu que le retrait du président Joe Biden d’Afghanistan était nécessaire parce que l’armée américaine avait fait tout ce qu’elle pouvait après près de 20 ans de guerre.

Biden a annoncé mercredi que les forces américaines quitteraient l’Afghanistan d’ici septembre. Expliquant sa décision, il a déclaré qu’il avait refusé de continuer le cycle de « Étendre ou développer » la présence militaire américaine dans le pays, ajoutant que l’attente de créer «Conditions idéales» car un retrait n’était plus viable. Il a noté que quatre présidents ont présidé le conflit et qu’il était déterminé à ne pas transmettre le conflit à un cinquième. Environ 2500 membres du service américain sont actuellement en poste dans le pays, et des milliers d’autres seraient en service « Hors des livres. »

Le démocrate a déclaré qu’il avait parlé à Obama ainsi qu’à l’ancien président George W. Bush plus tôt dans la semaine de ses plans de retrait.

Biden, qui a occupé le poste de vice-président pendant les deux mandats d’Obama, a reçu le soutien public de son collègue démocrate sur la décision. Dans un communiqué, Obama a déclaré que les États-Unis devraient rester engagés diplomatiquement en Afghanistan pour soutenir leurs progrès en matière de droits de l’homme, mais que le conflit militaire, qui a débuté en octobre 2001, devrait prendre fin.

Après près de deux décennies en Afghanistan, il est temps de reconnaître que nous avons accompli tout ce que nous pouvons militairement et de ramener nos troupes restantes à la maison. je soutiens @POTUSle leadership audacieux de notre pays dans la construction de notre pays chez nous et le rétablissement de notre réputation dans le monde. pic.twitter.com/BrDzASXD3G – Barack Obama (@BarackObama) 14 avril 2021

« [A]près de deux décennies de mise en danger de nos troupes, il est temps de reconnaître que nous avons accompli tout ce que nous pouvons militairement et qu’il est temps de ramener nos troupes restantes à la maison ». A dit Obama.

Mais alors qu’Obama a salué Biden «Leadership audacieux» en retirant des troupes de la nation ravagée par la guerre, d’autres ont été beaucoup moins impressionnés.

Pour commencer, beaucoup ont souligné comment l’administration Obama avait rompu son vœu de mettre fin à la guerre. En fait, le vice-président de l’époque Biden a déclaré en octobre 2012 que les troupes américaines quitteraient bientôt le pays pour de bon.

«Nous partons en 2014. Période,» dit-il à l’époque.

D’autres se sont demandé ce qu’Obama voulait dire en évoquant les réalisations militaires américaines en Afghanistan.

«« Nous avons accompli tout ce que nous pouvons militairement »est une façon vraiment amusante de dire qu’il s’agit d’un échec monumental,» observé une commentateur.

Les États-Unis n’ont réussi qu’à «Déstabiliser davantage le Moyen-Orient» et remplissez les poches des entrepreneurs de la défense, a fait valoir un utilisateur de Twitter, prévoyant que « Hors des livres » les troupes resteraient probablement en Afghanistan après la « officiel » retrait en automne. L’affirmation n’est pas sans fondement. Citant des responsables américains, le New York Times a rapporté que le Pentagone continuerait probablement à utiliser des forces spéciales clandestines en Afghanistan après le départ des forces conventionnelles.

Vous n’avez rien «accompli» si ce n’est de déstabiliser davantage le Moyen-Orient et d’enrichir la machine de guerre américaine. Biden a menti sur son départ en 2014. Il ment sur son départ en 2021. Il a retiré 2 500 soldats. & 18 000 entrepreneurs resteront. pic.twitter.com/edjzG08Vxr – Ryan Knight ☭ (@ProudSocialist) 14 avril 2021

D’autres ont souligné le fait quelque peu gênant que l’ancien président Donald Trump avait négocié un accord de paix avec les talibans qui appelait les États-Unis à quitter le pays d’ici le 1er mai. Biden a promis de commencer le processus de liquidation d’ici là, dans le but de avoir toutes les forces américaines hors du pays avant le 11 septembre.

Pourtant, certains semblaient se rallier au point de vue d’Obama sur la question de la politique étrangère. De nombreuses réponses ont applaudi Biden et son « sensible » décision de mettre un terme à l’engagement militaire américain en Afghanistan.





