Adline Castelino, finaliste de Miss Univers, veut rejoindre Bollywood | Nouvelles des gens

New Delhi: Adline Castelino, la mannequin indienne de 22 ans originaire d’Inde est devenue la troisième finaliste de la 69e édition de Miss Univers 2020, qui s’est tenue aux États-Unis. Il a fallu 20 ans à l’Inde depuis que Lara Dutta a remporté le titre, pour se positionner dans la compétition qui a réuni 74 participants du monde entier.

Lorsqu’on lui a demandé la raison pour laquelle elle n’aurait peut-être pas remporté le titre, la mannequin née au Koweït partage: « Aucune raison de ressentir cela, chaque femme a fait de son mieux dans les ressources limitées et les défis que cette année a placés. »

Lire son interview complète :

Q : Qu’est-ce que ça fait d’être au concours Miss Univers ?

R : Des émotions inexplicables et de la gratitude pour l’amour et l’admiration que les gens ont inconditionnellement témoignés, même en ces temps difficiles, les gens se sont manifestés pour exprimer leur joie et reconnaître notre réussite à Miss Univers.

Q : Vous avez eu COVID-19. Comment avez-vous géré votre formation ?

R : Être dans la dernière étape des préparatifs, honnêtement très difficile mentalement et physiquement non seulement pour moi mais pour l’équipe pour tout arranger. J’ai gardé l’esprit positif, ce qui est devenu incroyablement difficile à faire à cause de l’isolement et des médicaments. Concentré sur la tâche à accomplir, combattant les peurs et faisant un pas à la fois. Cela ressemble à un miracle, mais nous l’avons fait! C’était vraiment censé être !

Q : Comment avez-vous affronté la concurrence là-bas ?

R : Je pense qu’être présent et prendre des décisions intelligentes et rapides est très important lors d’un concours tout en profitant du voyage de manière positive. Cela ne peut arriver que si vous vous êtes bien préparé complètement avant le concours.

Q : Qu’avez-vous appris de vos collègues concurrents ?

A: Chaque femme là-bas a eu un parcours unique, leurs projets et leur travail dans leurs sociétés m’ont vraiment inspiré toute l’année à faire plus et à être plus. Les rencontrer en personne a augmenté mon admiration pour eux et je suis heureux de les appeler mes amis maintenant.

Q : Pourquoi pensez-vous que la couronne ne vous a pas été donnée ?

R : Aucune raison de ressentir cela, toutes les femmes ont fait de leur mieux avec les ressources limitées et les défis que cette année a placés. Je pense que la gagnante est très méritante et je la soutiendrai dans son parcours cette année et j’espère que les femmes du monde entier ne se considèrent pas comme des compétitrices mais comme des membres d’une équipe qui s’entraident pour aller de l’avant.

Q : Votre message à la prochaine gagnante Miss Diva ?

R : Elle a mon soutien et mes conseils. Le message que je voudrais lui transmettre est quelque chose que notre Miss Univers Lara Dutta m’a dit « Donnez le meilleur de vous-même, vous pouvez contrôler ce que vous faites et non ce qui se passe ».

Q : Bollywood est-il la prochaine étape ?

R : Absolument oui ! Dans l’attente de projets significatifs auxquels je pourrais contribuer, j’essaie également en ce moment d’en apprendre davantage sur la logistique pour pouvoir démarrer mon entreprise agricole.

Q : Comment vos parents ont-ils réagi à l’annonce du résultat ?

R : Ce sont les meilleurs partenaires de tous les temps ! Ils sont excités, ils n’ont jamais douté de ma capacité à exceller et continuent de me soutenir.