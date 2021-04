Le chef de la Ligue anti-diffamation, Jonathan Greenblatt, a accusé l’animateur de Fox News Tucker Carlson d’avoir défendu une idée «antisémite, raciste et toxique» lors d’une apparition sur le réseau, mais ne semble pas avoir réellement regardé le segment.

«Tucker doit partir,» Greenblatt a tweeté vendredi au-dessus d’un clip vidéo de la comparution de Carlson à l’émission aux heures de grande écoute de Mark Steyn la veille au soir. Le clip a été publié par Nikki McCann Ramirez, chercheur dans Media Matters for America (MBAM), qui a déclaré que Carlson avait donné un «Défense passionnée» de « Théorie du remplacement blanc. »

Le PDG indigné d’ADL l’a qualifié de «Principe de la suprématie blanche selon lequel la race blanche est en danger par une marée montante de non-blancs» C’est «Antisémite, raciste et toxique.»

.@TuckerCarlson: La «théorie du remplacement» est un principe de la suprématie blanche selon lequel la race blanche est en danger par une marée montante de non-blancs. C’est antisémite, raciste et toxique. Il a informé l’idéologie des tireurs de masse à El Paso, Christchurch et Pittsburgh. Tucker doit partir. https://t.co/FSvgNfR1KO – Jonathan Greenblatt (@JGreenblattADL) 9 avril 2021

S’il avait réellement regardé le segment de près de deux minutes, Greenblatt aurait peut-être entendu Carlson nier littéralement que sa position avait quelque chose à voir avec la notion.

«Tout le monde veut en faire un problème racial: Oooh, la ‘théorie du remplacement blanc’ – Non, non non. C’est une question de droits de vote, » Carlson a dit à Steyn.

Il a même précédé le commentaire en disant que « La gauche et tous les petits gardiens sur Twitter deviennent littéralement hystériques » si quelqu’un utilise le terme « remplacement » pour décrire ce qu’il a dit était que les démocrates importaient des immigrants « diluer » les votes des Américains existants – de toutes les couleurs et de toutes les croyances, impliqua-t-il.

Au lieu de cela, Greenblatt a doublé et a déclaré qu’il avait écrit au PDG de Fox News à propos de Carlson. « Long modèle de rhétorique de plus en plus toxique ces dernières années. »

Le MBAM est dirigé par le célèbre agent démocrate David Brock, et même sa page Wikipédia fortement désinfectée reconnaît qu’elle mène une «guerre contre Fox News» depuis plus d’une décennie.

Le mois dernier, CNN a déclaré Carlson «Le nouveau Donald Trump» – cherchant à faire de l’animateur de Fox News le nouvel objet de haine des médias grand public après que le 45e président américain ait été banni de la sphère publique.

Quelques jours auparavant, le Pentagone avait mobilisé sa machine de relations publiques pour s’attaquer à Carlson, après que ses critiques des politiques visant les femmes au combat aient touché un nerf. Un article sur le site Web officiel du DOD déclarait: «Le secrétaire de presse Smites Fox Host That Dissed Diversity» et des officiers de toutes les branches de l’armée ont publié des vidéos dénonçant Carlson.





Aussi sur rt.com

Le Pentagone critique Tucker Carlson de Fox News pour un segment sur l’armée américaine « féminine »







Le MBAM et le groupe de pression Sleeping Giants se sont attaqués aux sponsors de Carlson, essayant de le faire retirer des ondes, mais en vain. Fox News a récemment élargi sa présence sur le réseau, passant d’une émission quotidienne d’une heure aux heures de grande écoute à une émission d’interview trois fois par semaine et à une série exclusive en ligne.

Alors que tous les réseaux câblés ont été notés après l’élection présidentielle de 2020, l’émission de Carlson a depuis rebondi et l’animateur est devenu encore plus populaire parmi les conservateurs après avoir grillé les gouverneurs républicains du Dakota du Sud et de l’Arkansas sur leurs récents choix de veto.





Aussi sur rt.com

« Il doit y avoir quelque chose que nous pouvons faire »: Outrage Mob tente d’annuler Tucker Carlson, seulement pour voir Fox lui donner un DEUXIÈME SPECTACLE







«Tucker Carlson Tonight» a attiré en moyenne 2,9 millions de téléspectateurs la semaine dernière et a été le programme d’information par câble le plus regardé de la semaine, selon les derniers chiffres de Nielsen Research. Cela a aidé Fox « dominer » autres réseaux câblés de base par une large marge – avec 2,2 millions de téléspectateurs aux heures de grande écoute en moyenne contre 1,6 million de MSNBC en deuxième position.

CNN était à l’arrière avec un million de téléspectateurs en moyenne, à la sixième place derrière la chaîne sportive ESPN et Home and Garden TV.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!