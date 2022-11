Adivi Sesh visite le mémorial du 26/11 avec les parents du Major Sandeep Unnikrishnan

Adivi Sesh, qui a incarné le major Sandeep Unnikrishnan dans le film Major, s’est rendu à Mumbai pour honorer les soldats qui ont perdu la vie dans les horribles attentats du 26/11 le samedi 26 novembre. L’acteur, ainsi que la famille de Sandeep Unnikrishnan, ont été vus payer ses respects au service commémoratif des attentats du 26/11.

L’acteur considère la famille du brave comme la sienne et la famille aussi, le prend pour son propre fils. Son amour et son respect pour la famille du major Unnikrishnan sont clairement visibles. Adivi Sesh déclare : “Chaque fois que je viens ici, je sens que c’est un honneur de pouvoir rendre hommage à ces cœurs courageux en personne. Personne ne pourra jamais oublier le sacrifice qu’ils ont fait pour le pays. Je tiens même la famille Unnikrishnan en haute estime car ce n’est pas facile de faire ce qu’ils ont fait. Je tiens à eux et je les respecte comme s’ils étaient mes propres parents et eux aussi me traitent comme leur propre fils.

Sesh, qui a également écrit l’histoire et le scénario du film d’action biographique réalisé par Sashi Kiran Tikka, a partagé une photo et une vidéo avec eux sur son compte Instagram et a écrit : “Avec oncle et Amma au mémorial #2611. Prié pour les morts. #MajorSandeepUnnikrishnan et les autres. Nous nous souviendrons toujours.”





Lorsque la bande-annonce a été lancée, Sesh a reconnu la contribution des parents du major Sandeep Unnikrishnan à la réalisation du film. “Notre motivation est le major Sandeep. Les premiers spectateurs du film sont ses parents. Ils n’ont pas d’autre fils, ils n’ont pas d’autre fille. Leur principal espoir est de garder les souvenirs du major Sandeep vivants pour toujours. Ils voulaient garder sa mémoire vivante. “, se souvient-il avec émotion.

LIRE | HIT 2: Les internautes demandent une version hindi du thriller Telugu de la star d’Adivi Sesh après la bande-annonce intrigante du film

Pendant ce temps, Adivi Sesh sera vu ensuite dans HIT 2 dans lequel il joue le rôle principal de l’inspecteur Krishna Dev alias KD dans l’équipe d’intervention sur les homicides (HIT). Le thriller policier Telugu, écrit et réalisé par Sailesh Kolanu qui a également dirigé la préquelle en 2020, sortira en salles le 2 décembre.