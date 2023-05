Adivi Sesh a interprété le major Sandeep Unnikrishnan, qui a sacrifié sa vie lors des attentats du 26/11 à Mumbai, dans le drame d’action biographique Major. L’acteur a été extrêmement applaudi pour sa performance sincère en tant que défunt officier de l’armée indienne dans le film, qui est sorti en salles. dans le monde entier le 3 juin de l’année dernière.

Alors que le film approche de son premier anniversaire, Adivi Sesh a rencontré l’ancien président Ram Nath Kovind qui a apprécié ses efforts dans Major. L’acteur a partagé une vidéo contenant des aperçus de leur rencontre sur son Instagram et l’a sous-titrée : « Ce sera le premier anniversaire de #MAJOR dans quelques jours, et #MajorSandeepUnnikrishnan continue de nous bénir. A eu le privilège de rencontrer l’honorable ancien président Sri Ram Nath Kovindji. Je suis vraiment submergé par sa réponse à nos efforts sur Major. Ce fut une belle conversation. Des souvenirs d’une vie. Toujours reconnaissant. Toujours reconnaissant. »

Les internautes ont tout donné pour féliciter l’acteur pour Major dans la section des commentaires. L’un d’eux a écrit : « Félicitations Sesh. Tu mérites tout l’amour, le respect, l’appréciation, l’argent et la renommée. Major n’est pas qu’un film. C’est une émotion et un rappel à chaque Indien que nous sommes éternellement redevables aux héros. comme Sandeep monsieur qui a renoncé à leur aujourd’hui pour nous assurer un avenir et c’est notre devoir de devenir des citoyens dignes de leur sacrifice. Merci d’avoir porté cette belle vie au grand écran.

« Je viens des États-Unis et je dois dire que Major est là-haut. Je l’ai vu en naviguant sur Netflix. Cela suscite un grand patriotisme pour votre pays et vous devriez en être très fier. Je pense que c’est peut-être mieux que ce que Hollywood a imaginé. J’espère que bientôt le cinéma indien pourra venir aux États-Unis et devenir plus important. Quel chef-d’œuvre de cinéma et d’acteur ! Félicitations Monsieur », a écrit un citoyen américain.





Réalisé par Sashi Kiran Tikka, Major comprend également Prakash Raj, Sobhita Dhulipala, Saiee Manjrekar, Revathi et Murali Sharma dans les rôles de soutien. Il est financé par la superstar Telugu Mahesh Babu sous sa bannière G. Mahesh Babu Entertainment. Sony Pictures International Productions et A+S Movies sont coproducteurs.

