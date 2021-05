Adivi Sesh installe une usine d’eau à l’hôpital d’Hyderabad | Nouvelles des gens

Hyderabad: L’acteur Telugu Adivi Sesh a fait installer une usine d’eau à l’hôpital du district King Koti pour l’approvisionnement hygiénique en eau des patients, des travailleurs de première ligne et du personnel. L’hôpital n’a pas eu d’approvisionnement en eau potable au cours des huit derniers mois et fonctionnait avec de l’eau conditionnée.

« Je suppose que nous essayons tous de faire notre part. Notre nation devait être mieux préparée et maintenant nous devons mieux répondre à cette crise. La réponse commence par l’humanité », a-t-il dit à IANS.

Le personnel médical n’avait pas accès à de l’eau potable et se déshydratait à cause de la chaleur dans leurs kits EPI. L’usine d’eau relie le quartier Covid et le quartier non-Covid avec un bloc administratif entre les deux. Un tuyau est également en cours de pose pour acheminer de l’eau vers les patients en soins intensifs.

Sur le plan du travail, l’acteur sera vu dans « Major », la biographie du 26/11 martyr Sandeep Unnikrishnan. Il a également « Hit 2 » et « Goodachari 2 » dans le pipeline.