Aditya Singh Rajput a subi des blessures internes à la tête ; autopsie pour déterminer la cause exacte du décès

Acteur de télévision et directeur de casting Aditya Singh Rajput a été retrouvé mort hier. Sa disparition soudaine et tragique a laissé ses amis et sympathisants dans un énorme choc. L’acteur a travaillé dans plusieurs films et émissions de télévision ensemble. Il se serait effondré dans sa salle de bain. Aditya Singh Rajput faisait la fête avec ses amis jusqu’à la veille et est décédé subitement quelques heures plus tard. Et de nouveaux rapports ont fait surface sur Aditya concernant sa disparition. On dit qu’il a subi une blessure à la tête.

Aditya Singh Rajput a eu des blessures internes à la tête, révèle la police

Aditya Singh Rajput a travaillé pour MTV Splitsvilla, Cambala Investigation Agency et d’autres émissions. La police révèle que, selon un portail d’informations sur le divertissement, l’acteur avait une blessure à la tête. La police partage que même s’il n’avait pas de saignement, il y avait un gonflement sur une partie de sa tête. La police soupçonne qu’il pourrait être mort d’une blessure interne. Cependant, ils attendent les rapports post-mortem pour déterminer la cause exacte de sa mort, rapporte News18, citant la police dans une interview avec Indian Express.

Le policier soupçonne qu’Aditya a glissé et est tombé et que sa tête s’est probablement effondrée avec le coin d’une portion carrelée. L’agent affirme que la portion de tuile a également été brisée à cause de l’impact. C’est en effet choquant. Plus tôt, DCP Krishnakant Upadhyay a partagé qu’il s’était effondré dans la salle de bain et avait été retrouvé par son cuisinier qui avait appelé les gardiens. Ils ont appelé le médecin qui leur a demandé de l’emmener à l’hôpital. Malheureusement, Aditya a été déclaré mort à son arrivée.

Plus tôt, des rapports ont fait surface indiquant que la femme de chambre avait informé la police de la vieillesse et de la toux d’Aditya au cours des deux derniers jours. La femme de chambre a également informé que l’acteur avait également vomi plusieurs fois. Il est allé aux toilettes vers 14h-14h30 et n’en est jamais ressorti.

Les funérailles d’Aditya Singh Rajput

Selon les rapports en ligne, la mère d’Aditya s’est envolée pour Mumbai pour assister à ses funérailles. Des célébrités telles que Karan Jotwani, Rohit K Verma, Ashoke Pandit, Harsh Rajput et Rajiv Adatia, entre autres, ont assisté à ses funérailles. Une autopsie a été effectuée mais les rapports d’autopsie ne sont pas encore sortis, semble-t-il. Outre MTS Splitsvilla 9, Aditya a également travaillé dans des émissions telles que Love, Ashiqui, Code Red, Bad Boy saison 4 et plus.