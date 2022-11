Aditya Seal-Anushka Ranjan célèbre son premier anniversaire avec un baiser passionné

Aditya Seal et Anushka Ranjan, l’un des couples de célébrités les plus engagés et les plus adorables, célèbrent lundi leur premier anniversaire de mariage. À l’occasion spéciale, Anushka a laissé tomber une photo sur laquelle on peut les voir partager un baiser.

Partageant la photo, Anushka a écrit: “Joyeux anniversaire Angel boy Merci pour l’année la plus incroyable que n’importe qui aurait pu demander. Chaque jour, me réveiller avec mon meilleur ami a fait de moi une meilleure personne plus heureuse. Tu es mon rayon de soleil 1 sur 100 à faire. Les fans et amis ont souhaité au couple des messages de félicitations.





Pour les non-initiés, Anushka et Aditya sont sortis ensemble pendant plus de quatre ans avant de finalement se marier le 21 novembre 2021. Aditya Seal, qui est connue pour avoir donné des performances exceptionnelles dans Student of the Year 2, Fitrat dirige le film avec Nikita Dutta. Récemment, Seal a contacté DNA pour une interaction exclusive et a discuté de son inquiétude concernant le déclin des artistes familiaux qui s’adressent aux enfants. “Plus que les parents, je pense que les enfants ont attendu un film, où ils peuvent danser et s’amuser dans les cinémas. Je pense donc que nous avons touché le bon fil, car nous obtenons des réponses extrêmement positives de la bande-annonce. Les parents déclarent que leurs enfants sont enthousiasmés par le film”, a déclaré Aditya.

Aditya a même partagé que sa petite nièce est fan du groupe de filles sud-coréen Blackpink, et il est surpris par le fait que pourquoi un enfant a trouvé un goût pour le groupe de musique. “Ce (films adaptés aux enfants) est un marché énorme qui fredonne samay se néglige karte aa rahe hai. Même Tiger (Shroff) a une suite folle avec les enfants. Je voudrais que mon neveu et ma nièce regardent des émissions comme Dexter’s Laboratory, Tom et Jerry, Shaktimaan, Shaka Laka Boom Boom. Mais ma nièce écoute la musique de Blackpink, et je me demande ‘ki yeh baacho wala kaha hai… kuch unke liye bhi toh banao. Cela me déconcerte.” Rocket Gang sortira en salles le 11 novembre.