Aditya Roy Kapur est prêt pour son prochain OM: The Battle Within, qui est présenté comme un film d’action à part entière. L’acteur est actuellement occupé à filmer des séquences d’action à indice d’octane élevé pour le prochain film. Les fans s’attendent à des cascades et des séquences inédites du film. Le thriller d’action très attendu réalisé par Kapil Verma a été diffusé en décembre dernier.

En parlant à Pinkvilla lors d’une récente interview, le cinéaste a révélé les détails de tout ce qui s’est passé dans la formation d’Aditya de près de cinq mois pour sa grande séquence d’action. Renversant la scène, Kapil a expliqué qu’il s’agit d’une séquence d’action massive pour laquelle Aditya s’est entraîné dur. Pour une scène où le personnage d’Aditya sauve une personne de la prison, une immense prison de comté a été installée à Filmcity. Faisant la lumière, il a déclaré que la prison est située quelque part à l’étranger et que son personnage combat des mercenaires dans la séquence.

Élaborant davantage, Kapil a ajouté qu’Aditya avait subi des préparatifs rigoureux pour le film et qu’au cours des cinq derniers mois, il avait suivi plusieurs formations. Aditya a suivi un cours de formation sur les arts martiaux mixtes (MMA), le Krav Maga et le Kung Fu et une arme d’assaut. Il est prévu que la séquence de climax en cours se poursuivra pendant les 15 prochains jours.

L’ensemble du film a été érigé dans la Goregaon Filmcity. L’équipe filme actuellement le point culminant dans une bio-bulle au milieu de la pandémie en cours. Après un programme en Turquie, l’unité l’appellera un wrap. Outre Aditya et Jackie Shroff, le film présente également Sanjana Sanghi en tant que rôle principal féminin. Le réalisateur Kapil Verma marquera la toute première collaboration sur grand écran de Jackie et Aditya. Le premier jouera le père d’Aditya dans le prochain film. Financé par Ahmed Khan, Shaira Khan et Zee Studios, le film devrait sortir à l’été 2021.