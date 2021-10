Aditya Roy Kapur remplace Hrithik Roshan dans l’adaptation indienne de ‘The Night Manager’ | Films Actualités

Bombay : L’acteur Aditya Roy Kapur a été nommé acteur principal de l’adaptation indienne du drame d’espionnage de John Le Carré « The Night Manager ».

Auparavant, Hrithik Roshan était censé incarner le personnage principal Jonathan Pine, essayé par Tom Hiddleston dans la mini-série britannique. Concernant l’implication d’Aditya dans le projet, une source a révélé : « L’adaptation indienne de ‘The Night Manager’ aura une configuration plus grande que nature et est l’un des projets les plus ambitieux de l’année.

En raison de l’énorme fan d’Aditya Roy Kapur et des projets à succès consécutifs, les créateurs l’ont engagé pour jouer le personnage essayé par Tom Hiddleston dans la série. Il mettra en vedette l’acteur suave dans un avatar complètement différent. »

‘The Night Manager’ est un roman de 1993 de l’auteur britannique John Le Carre, décédé en décembre 2020.

L’histoire tourne autour du directeur de nuit d’un hôtel de luxe, un ancien militaire, qui est recruté par une organisation d’espionnage gouvernementale, pour infiltrer le cercle restreint d’un trafiquant d’armes.

Le livre a été adapté pour la BBC et AMC par David Farr et la série a été réalisée par Susanne Bier.

Outre Hiddleston, la distribution comprenait également les acteurs Olivia Colman, Hugh Laurie, Elizabeth Debicki et Tom Hollander.

La série a remporté plusieurs Golden Globes, BAFTA et Primetime Emmys. Sandeep Modi, le co-réalisateur de la série « Aarya » de Ram Madhvani, nominée aux Emmay, dirigera l’adaptation indienne.

La série devrait sortir sur les planchers au premier trimestre de l’année prochaine.