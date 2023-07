Aditya Roy Kapur prouve qu’il est le petit ami parfait alors qu’il se retire pour laisser Ananya Panday prendre la vedette [Watch]

Aditya Roy Kapur et Ananya Panday ont peint la ville en rouge avec leurs vacances à Doha. Depuis qu’ils ont été repérés par les médias sociaux à Lisbonne pour la première fois, le couple a fait la une des journaux pour être en couple, et maintenant cette dernière vidéo des amants présumés a attrapé les globes oculaires, où vous pouvez voir Adity mettre tout le petit ami buts. Dans cette vidéo, vous pouvez voir comment un fan masculin vient prendre une photo avec Ananya pendant qu’ils sont en vacances ensemble. Aditya s’écarte joyeusement et laisse les fans cliquer avec Ananya, et les fans sont impressionnés par l’adorable Aditya.

Regardez la vidéo des nouveaux tourtereaux Ananya Panday et Aditya Roy Kapur en vacances à Doha, et ce geste spécial de l’acteur de Night Manager pour sa prétendue amoureuse Ananya Panday gagne les cœurs.

Cependant, les utilisateurs des médias sociaux affirment que la vidéo est ancienne et qu’il ne s’agit pas de leurs dernières photos de vacances, mais qu’elles datent de décembre 2022. Tout compte fait, Ananya et Aditya sont actuellement ensemble et passent leurs vacances dans les belles villes. .

C’est BollywoodLife.com qui vous a dit plus tôt qu’Aditya et Ananya prenaient leur temps, et ils sont très proches l’un de l’autre, et l’affection grandit chaque jour. Et ces photos de vacances des tourtereaux prouvent qu’ils sont très amoureux et ensemble. Alors qu’Ananya et Aditya ont refusé d’être en couple et ont affirmé qu’ils appréciaient leur statut relationnel, sur le plan professionnel, Aditya profite du succès de la série The Night Manager. Ananya sera dans Dream Girl 2 avec Ayushmann Khurrana.