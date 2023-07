Aditya Roy Kapur et Ananya Panday l’ont presque officialisé après avoir été aperçus en train de s’étreindre lors de vacances romantiques en Espagne

Les rumeurs de rencontres entre les acteurs de Bollywood Aditya Roy Kapur et Ananya Panday circulent depuis un certain temps maintenant. Leur romance a gardé leurs fans accrochés pendant des mois maintenant et enfin, ils semblent maintenant avoir indirectement confirmé leur relation. Après que des photos d’Aditya et d’Ananya d’Espagne assistant à un concert aient fait surface en ligne, les clics d’eux deviennent désormais viraux et les fans ne peuvent pas rester calmes. Les deux acteurs ont assisté au concert des Arctic Monkeys à Madrid, en Espagne, et ont partagé des clics du concert sur leurs pseudos Instagram. Maintenant, des photos d’Aditya et d’Ananya s’installant confortablement sur un pont au Portugal font surface en ligne. De plus, ils ont posé avec des fans et le fond est le même. Les rumeurs sur leur relation ont commencé lorsque les deux sont apparus ensemble à la soirée Diwali de Kriti Sanon en 2022. Depuis lors, ils ont fait des apparitions conjointes dans de nombreuses soirées Bollywood ensemble. Aucun des deux n’a confirmé qu’ils étaient officiellement en couple.