Aditya Roy Kapur est impressionnante en tant que guerrière intrépide, Sanjana Sanghi est MIA

Depuis l’annonce du thriller d’action d’Aditya Roy Kapur et Sanjana Sanghi, “OM : The Battle Within”, les fans attendent avec impatience de voir le film. Les réalisateurs, Zee Studios et Ahmed Khan, nous ont déjà donné un aperçu du look robuste d’Aditya il y a quelques mois et, prenant maintenant le thème du film un cran plus haut, ils ont publié le teaser aujourd’hui.

Avec des séquences d’action stylisées et à indice d’octane élevé, le film a Aditya essayant le rôle d’un soldat pour la toute première fois. Le teaser nous donne un premier aperçu de l’univers de l’OM et de ses combats pour sauver la nation.

Aditya, qui se prépare pour le film, se souvient de ses journées de tournage et de son régime d’entraînement exténuant. Il dit : « Ça a été un voyage incroyable, et ça me donne une grande joie de partager un aperçu du film avec tous mes fans. C’est une tentative qui a été aussi gratifiante que stimulante. Merci à mon réalisateur et à mes producteurs pour leur soutien, je suis sûr que le public va adorer tous les éléments de cet artiste sain !”

Entrant dans le monde du grand écran pour la première fois en tant que réalisateur, Kapil Verma partage : “C’est ma première aventure dans le monde des films hindi, et ça a été un voyage incroyable jusqu’à présent. Avec des acteurs et des techniciens incroyables à bord, OM : The Battle Within, est une toile conçue de manière complexe pour tous les cinéphiles. Nous avons hâte de présenter le film au public. »

Zee Studios et Ahmed Khan présentent A Paper Doll Entertainment Production, produit par Zee Studios, Shaira Khan et Ahmed Khan, « OM -The Battle Within » est réalisé par Kapil Verma. Le film devrait sortir le 1er juillet 2022.