Aditya Roy Kapur est gênée quand une fan tente de l’embrasser avec force, les internautes disent “c’est trop”

Récemment, Aditya Roy Kapur a rencontré un moment embarrassant lorsqu’une fan a demandé à l’embrasser. Aditya sera bientôt vu à la tête de l’adaptation officielle de The Night Manager avec Anil Kapoor et Shobhita Dhulipala. Mardi, le casting de The Night Manager a organisé une grande première à Mumbai.

Après la projection, Aditya a foulé le tapis rouge pour la séance photo des médias, et il a été accueilli par les acclamations de ses fans. Quelques instants plus tard, Aditya sortait de la salle et quelques-uns de ses fans se sont rassemblés autour de lui. L’une des fans féminines lui a demandé de poser pour un selfie, et il l’a fait avec grâce. Puis la dame lui a demandé, ‘ek kiss please’, et a essayé de tenir son visage près de lui. Aditya avait l’air gêné, mais il a gentiment évité la situation. La fan a de nouveau essayé de l’embrasser, mais il a ri timidement et a essayé de l’esquiver.

Même les internautes ont été impressionnés par la façon dont Aditya a géré la situation. Un fan a ajouté : “Oh mon dieu ! Ce genre de harcèlement n’est pas bien ! Qu’est-ce qui ne va pas avec les gens ? Même moi je l’aime bien mais je n’essaierai pas de l’embrasser de force, c’est du pur harcèlement !” Un autre utilisateur a écrit : “Imaginez un homme faisant ça à une actrice. Il aurait déjà été arrêté pour attentat à la pudeur, et les féministes seraient devenues folles.” Un internaute a plaisanté : “La façon dont elle attrape son cou… Dieu merci, elle est plus petite que lui.” Un autre internaute a ajouté: “C’est trop, qu’est-ce qui ne va pas avec les femmes, pourquoi si fou.”

The Night Manager est un remake officiel de la populaire série BBC 2016 du même nom, qui est elle-même basée sur le roman de John le Carré de 1993 portant le même titre. Dans l’émission originale, Tom Hiddleston a joué Jonathan Pine, le directeur de nuit et Hugh Laurie a essayé le marchand d’armes Richard Onslow Roper. La série de 6 épisodes a même remporté de nombreux prix, dont deux Primetime Emmys et trois Golden Globes.