Aditya Roy Kapur, Ananya Panday rumeurs de rencontres prennent de l’ampleur alors qu’ils assistent ensemble à un concert en Espagne; les photos deviennent virales

Les rumeurs selon lesquelles Aditya Roy Kapur et Ananya Panday se fréquentent ont fait la une des journaux depuis qu’ils ont fait une apparition conjointe à la fête de Diwali de Kriti Sanon l’année dernière. Le couple selon la rumeur, après cela, a également été aperçu ensemble lors de plusieurs soirées cinéma, alimentant leur relation, les rumeurs. Et maintenant, Amit a des rumeurs de rencontres, le duo a assisté à un concert en Espagne.

Aditya Roy Kapur et Ananya Panday ou actuellement en Espagne, où ils ont assisté à un concert de rock appelé Arctic Monkeys concert. Le 11 juillet, Ananya a partagé la vidéo et ses histoires Instagram alors qu’elle appréciait le concert en Espagne et a sous-titré l’histoire, « Rien de tel que les @arcticmonkeys (emoji cœur) Ma chanson préférée de tous les temps. »

Si en même temps, Aditya a également partagé une vidéo de lui appréciant le même concert en même temps et a ajouté « froid » avec des émoticônes de singe. Juste après cela, les fans du duo se sont rendus sur leurs réseaux sociaux pour réagir aux mêmes histoires du couple supposé et certains les ont même appelés « le couple préféré de tous les temps ».

Ananya Panday a été vue pour la dernière fois dans le Liger de Vijay Deverakonda. Parlant de ses projets de mariage avec India Today lors d’une interview, Ananya a déclaré qu’elle était trop jeune pour se marier. Tout en réagissant à ses rumeurs de liaison avec Aditya Roy Kapur, sa mère Bhavana Pandey a déclaré à ETimes que les liaisons continuent de se produire dans une profession comme celle-ci et que cela fait partie intégrante de la vie d’un acteur. Elle a ajouté : « J’ai l’impression qu’ils reçoivent tellement d’amour et d’adulation, alors je préfère vraiment me concentrer là-dessus plutôt que sur la négativité qui va avec, parce que les points positifs l’emportent définitivement sur les points négatifs. »

Côté travail, Aditya Roy Kapur a récemment été vue dans la série Web The Night Manager qui est récemment arrivée sur Disney+ Hotstar. On le verra ensuite dans Metro In Dino d’Anurag Basu.

Ananya Panday a récemment été aperçue dans la bande-annonce du prochain film de Karan Johar, Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani, dans un numéro de danse avec Ranveer Singh. Elle sera ensuite vue dans le thriller sans titre sur le cybercrime de Vikramaditya Motwane et également dans Kho Gaye Hum Kahan de Farhan Akhtar face à Siddhant Chaturvedi et Adarsh ​​Gourav.