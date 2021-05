La chanteuse et animatrice d’Indian Idol 12, Aditya Narayan, s’est récemment ouverte sur les critiques reçues par l’émission de téléréalité chantée pour son épisode rendant hommage au chanteur légendaire Kishore Kumar.

Des internautes au fils du chanteur décédé, Amit Kumar, qui a assisté à l’épisode spécial en tant qu’invité, a exprimé sa colère contre l’émission, les juges et les participants pour ne pas rendre justice à l’héritage du chanteur.

Maintenant, l’animatrice de l’émission, Aditya Narayan, a déclaré qu’il pensait que les gens étaient tout simplement frustrés que l’IPL (Indian Premier League) ait pris fin et se soient donc évacués à Indian Idol parce que les mamans et les papas ont les télécommandes de télévision et la jeune génération est mécontente.

«Je pense que do-teen hafte pehle IPL band hogaya. Uska saara gussa humpe nikal rahe hain (L’IPL a pris fin il y a quelques semaines. Ils expriment leur colère contre nous). Mummy Papas a pris le contrôle de la télécommande et ils regardent Indian Idole. Donc, notre jeune génération est malheureuse. Ils ne savent pas où exprimer leur colère. Moi aussi, je ressens ce vide. Dès que ça a frappé 7-7.30, j’y suis allé. J’ai même fait ces équipes de cricket sur les applications de téléphone. Au cours de la dernière année et cette année aussi, nous consommons un peu trop tout ce qui passe à la télévision. Seulement parce que nous avons trop de temps en ce moment », a déclaré Aditya en plaisantant à Bollywood Spy dans une interview.

Aditya a ajouté qu’il avait un immense respect pour Amit ji (Amit Kumar) et a déclaré que chaque fois qu’il avait honoré le spectacle à des occasions précédentes, il l’avait beaucoup apprécié. Aditya a également déclaré que l’équipe essayait de faire de son mieux chaque fois qu’elle tournait un épisode.

Pendant ce temps, le compositeur de musique Anu Malik a lui aussi rompu le silence sur la controverse et a déclaré à Bollywood Spy: «Je ne voudrais pas commenter ce qu’Amit Kumar a dit et pourquoi il a dit ce qu’il pensait. Mais je vais vous dire ceci en tant que juge, que je Je n’ai pas encore entendu de meilleurs chanteurs dans une émission de télé-réalité. Personne ne m’a dit de vous dire cela. Chaque chanteur connaît le sûr et le taal et apporte quelque chose sur la table. Ils sont tous très jeunes et devant ces talentueux chanteurs en herbe, plusieurs célébrités comme Rekhaji, Neetuji et de nombreux grands chanteurs ont honoré le spectacle, et ils doivent se produire en direct devant ces invités de haut niveau … et il n’y a pas de reprise, et ils doivent impressionner tous les juges ainsi que les juges invités. Je ne pense pas que ce soit une chose facile à faire. Je ne pense pas quand j’avais 17-18 ans j’étais aussi confiant que ces enfants. Je dirais qu’ils sont fabuleux, ils sont fantastiques et c’est le moment d’encourager chaque chanteur.

Auparavant, dans une interview avec Bollywood Hungama, Aditya Narayan avait déclaré: « Avec tout le respect que je dois à Amitji, il n’est jamais facile d’honorer l’héritage d’une légende en une heure ou deux. Mais nous faisons toujours de notre mieux pour mettre un grand spectacle, surtout compte tenu des circonstances. En raison de la pandémie, nous tournions à Daman avec une équipe et un équipage limités, des répétitions limitées, un set différent, etc. Toujours semaine après semaine, nous sortons de nouveaux épisodes où la plupart des autres chaînes diffusent des rediffusions de leur contenu. «

« Amitji a honoré le spectacle à plusieurs reprises et a toujours fait l’éloge de nos concurrents ainsi que de notre équipe. Cette fois aussi, il a été somptueux dans ses éloges. En fait, il a eu la gentillesse de partager tant d’histoires personnelles sur Kishore da et nous avons apprécié S’il n’était pas satisfait de certains aspects du spectacle, il aurait pu nous le dire pendant le tournage et nous aurions été plus qu’heureux d’essayer de tenir compte de ses contributions », avait-il ajouté.