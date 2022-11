Aditya Narayan révèle que Shah Rukh Khan dormait par terre sur les plateaux de Pardes ; ignoré les avances de belles femmes

Shah Rukh Khan a eu 57 ans aujourd’hui et le chanteur et animateur de télévision Aditya Narayan s’est souvenu de l’époque où le roi Khan dormait par terre alors que sa camionnette n’était pas prête sur les plateaux de Pardes. Bien qu’Aditya ait travaillé comme enfant artiste dans le film, il se souvient très bien du temps qu’il a passé avec Shah Rukh sur les plateaux de tournage.

Lors de sa récente interaction avec News 18, Aditya a déclaré que Shah Rukh était déjà une superstar lorsqu’ils travaillaient à Pardes. Bien qu’il soit une superstar, Aditya a déclaré que Shah Rukh était parmi les personnes les plus humbles sur les plateaux. Alors qu’il jonglait entre deux tournages, le chanteur a déclaré que Shah Rukh n’hésiterait pas à dormir par terre.

“Je me souviens qu’il tournait pour un autre film, il avait l’habitude de venir sur les plateaux de tournage, vanity van n’était pas prêt. Il choisissait juste un coin dans la pièce, posait son sac, étendait un chiffon sur le sol et dormait. était l’engagement qu’il avait envers son métier. Aucune plainte et aucun ego “, a déclaré Aditya dans l’interview. Pendant les pauses, Aditya a révélé que Shah Rukh avait l’habitude de se livrer au football et au cricket sur les plateaux.

Aditya a ensuite rappelé comment Shah Rukh a ignoré les avances de belles femmes lorsqu’il est monté sur la piste de danse lors d’une soirée de clôture à Bengaluru. Ils étaient à Mysore et la fête a eu lieu dans un hôtel de Bengaluru. Il y avait beaucoup de belles femmes dans ce club qui se jetaient à peu près sur Shah Rukh et voulaient danser avec lui. Mais la superstar les a tous ignorés et a continué à danser avec Aditya.

Le jour de son anniversaire, Shah Rukh Khan a été vu en train de saluer ses fans avec son apparition emblématique de Mannat. Des centaines de fans ont été vus attendant à l’extérieur de Mannat juste pour souhaiter leur star préférée et l’apercevoir.