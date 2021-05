Aditya Narayan, l’hôte d’Indian Idol 12, prend un jibe à Amit Kumar et demande à Kumar Sanu s’il lui a été dit de féliciter les chanteurs

L’émission de téléréalité «Indian Idol 12» fait la une des journaux depuis la diffusion de l’épisode spécial rendant hommage au chanteur légendaire Kishore Kumar. La performance des juges, Anu Malik, Himesh Reshammiya et Neha Kakkar ne s’est pas bien déroulée avec les internautes, qui ont critiqué les trois pour leur chant et le fils de Kishore Kumar, Amit Kumar, a également révélé qu’il « n’avait pas du tout apprécié l’épisode » et «voulait que ça s’arrête». Amit avait également déclaré que l’équipe de l’émission lui avait demandé de féliciter les participants et qu’il avait fait ce qu’on lui avait dit de faire.

Depuis la controverse, l’animatrice de l’émission de téléréalité, Aditya Narayan, a donné ses deux cents pour l’épisode.

Maintenant, Aditya Narayan a fouillé RJ Amit Kumar sur le dernier épisode de « Indian Idol 12 » quand il a demandé à l’invité principal Kumar Sanu s’il était « invité » à féliciter les candidats de l’émission.

Aditya a demandé à Kumar Sanu, « Monsieur, vous avez félicité les concurrents de l’émission aujourd’hui. Je veux vous demander si vous l’avez fait de votre cœur ou si quelqu’un de notre équipe vous l’a demandé. »

Sanu a répondu en disant ‘Ek dum dil see (Directement du cœur). « Il a ajouté: » Jo kuch bhi kiya bahut hi zabardast tareeke see kiya (Les chanteurs ont très bien joué). « Il a ajouté que les neuf chanteurs étaient excellents tout en ajoutant que les jugements que lui et les autres invités spéciaux Roop Kumar Rathod et Anuradha Paudwal ont rendus étaient authentiques.

La conversation a été reprise par Himesh Reshammiya qui a déclaré que la pandémie avait enseigné à tout le monde pas mal de leçons. Il a dit: « Pandémie ne bahut kuch seekha diya hai. Pyaar karo, pyaar banto, appréciez le karo, connectez-vous ki honsla afzai karo, connectez-vous ko aage leke jao yaar. Jai Mata Di. Let’s rock. »

Plus tôt, dans une interview avec Bollywood Spy, Aditya avait déclaré: « Je pense que les ados hafte pehle IPL band hogaya. Uska saara gussa humpe nikal rahe hain (L’IPL a pris fin il y a quelques semaines. Ils expriment leur colère contre nous) . Les papas de maman ont pris le contrôle de la télécommande et ils regardent Indian Idol. Donc, notre jeune génération est malheureuse. Ils ne savent pas où exprimer leur colère. Moi aussi, je ressens ce vide. Dès qu’il a frappé 7-7.30 J’ai même fait ces équipes de cricket sur des applications de téléphone. Au cours de la dernière année et cette année aussi, nous consommons un peu trop ce qui passe à la télévision. Seulement parce que nous avons trop de temps en ce moment. «

Aditya a ajouté qu’il avait un immense respect pour Amit ji (Amit Kumar) et a déclaré que chaque fois qu’il avait honoré le spectacle à des occasions précédentes, il l’avait beaucoup apprécié. Aditya a également déclaré que l’équipe essayait de faire de son mieux chaque fois qu’elle tournait un épisode.