Aditya Narayan fera-t-il partie du Bigg Boss 15 de Karan Johar sur OTT? L’hôte d’Indian Idol réagit | Nouvelles télévisées

New Delhi: Les rumeurs selon lesquelles la chanteuse et présentatrice de télévision Adity Narayan serait candidate à la version OTT de la saison 15 de Bigg Boss, animée par le cinéaste Karan Johar, vont bon train. Cependant, l’animateur d’Indian Idol a purgé l’air et a déclaré qu’il ne ferait pas partie de l’émission de téléréalité maintenant ou jamais en tant que candidat. Aditya a dit qu’il aimerait accueillir Bigg Boss un jour.

« Contrairement aux spéculations, je ne serai pas un concurrent de la prochaine saison de #BigBoss ou de n’importe quelle saison d’ailleurs. Toujours heureux d’être invité. J’adorerais même l’héberger un jour. Mais je n’ai ni le temps ni l’envie de participer. Meilleurs voeux à @colorstv @endemolshineind et à toute l’équipe pour avoir organisé un grand spectacle chaque année et je suis sûr que cette année sera tout aussi géniale », a écrit le chanteur sur son histoire Instagram.

Un peu plus tôt, l’épouse de Rahul Vaidya, finaliste de Bigg Boss 14, Disha Parmar, avait répondu au buzz selon lequel on lui proposait de participer à la prochaine saison de l’émission de téléréalité.

« Cette fois, non. Pas encore. Mais même s’ils me proposent, je ne pense pas que je serai à l’aise. C’est un spectacle avec lequel je ne résonne pas, je veux dire que je ne me sens pas à l’aise. On m’a offert le spectacle tellement de fois, c’est juste que je ne l’ai jamais fait parce que je n’ai jamais senti que j’étais bon pour ça, et je le ressens toujours. Je pense donc que je vais éviter cette fois aussi », a déclaré Disha à Pinkvilla.

La nouvelle saison de Bigg Boss 15 sera lancée sur la plateforme OTT Voot le 8 août. La version OTT de l’émission durera 6 semaines et sera animée par le cinéaste Karan Johar. Les participants à la version OTT seront vus en compétition pour entrer dans la version télévisée de l’émission animée par Salman Khan.

Rhea Chakraborty, Nia Sharma et Arjun Bijlani devraient faire partie de la saison à venir.