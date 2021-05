Aditya Narayan désolé pour son «commentaire d’Alibaug» sur Indian Idol 12, MNS met en garde contre «l’arrêt du spectacle» | Actualités télévisées

New Delhi: L’émission de télé-réalité chantée Indian Idol 12 a été dans les nouvelles pour toutes les mauvaises raisons ces derniers temps. Après la diffusion en ligne de l’épisode spécial de Kishore Kumar, l’animatrice Aditya Narayan a présenté des excuses pour son « commentaire d’Alibaug » sur l’émission.

Aditya Narayan a pris son Instagram histoire et a écrit: «Avec un cœur humble et les mains jointes, je tiens à m’excuser auprès des habitants d’Alibaug et de tous ceux qui ont été blessés par ma condamnation lors d’un récent épisode d’Indian Idol que j’anime actuellement. L’intention n’était de ne jamais blesser personne. J’ai un immense amour et un immense respect pour Alibaug. Mes propres sentiments sont liés à l’endroit, ce sont les gens et ce sol.

Ces excuses interviennent après que le chef du Maharashtra Navnirman Sena (MNS), Ameya Khopkar, lors d’une session en direct sur Facebook, ait accusé les créateurs de nuire aux sentiments des habitants d’Alibaug.

Il a dit en marathi: « Une chaîne hindi a une émission de télé-réalité chantante, je ne vais pas la nommer, mais Aditya Narayan anime l’émission, où il a fait un commentaire désobligeant sur notre Alibaug du Maharashtra. Je n’ai pas vu l’émission, mais J’ai reçu des plaintes de la part de nombreuses personnes du Maharashtra. Les internautes de ces chaînes hindi disent si facilement: « Hum Kya Alibaug se aaye hai kya? », Et je pense qu’ils ne sont pas conscients du riche patrimoine culturel qui vient d’Alibaug. Si nous, les gens d’Alibaug, bouleversez-vous, ils ne savent pas ce que nous pouvons faire, nous ne laisserons pas le spectacle avoir lieu. Avec ce commentaire, ils nous ont insultés. «

Pour l’inversé, dans l’un des derniers épisodes, on peut voir Aditya Narayan demander à un concurrent s’il pense qu’ils viennent d’Alibaug. Khopkar a en outre déclaré lors de sa session en direct sur FB: «J’ai informé la chaîne Sony, les créateurs de l’émission et le père d’Aditya, le légendaire chanteur Udit Narayan, de cette question et j’ai demandé des excuses au nom des habitants d’Alibaug.»

Auparavant, Ameya Khopkar avait accusé le chanteur Jaan Kumar Sanu d’avoir blessé les sentiments des Marathi sur Bigg Boss 14 et avait exigé ses excuses.