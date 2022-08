Aditya Narayan célèbre les 6 mois de la naissance de Tvisha et partage d’adorables photos avec sa fille

Aditya Narayan est de bonne humeur alors que sa petite fille, Tvisha Narayan Jha, a 6 mois. Papa fier a partagé des moments adorables de lui avec Tvisha sur ses réseaux sociaux et a célébré le bonheur avec ses followers.

Dans le post du carrousel, Aditya est capturé en train d’agir stupéfait avec son petit, et sur l’autre photo, il plante un baiser sur le petit mignon. Aditya a légendé les photos en disant : “Il y a 6 mois, un ange est descendu du ciel. Merci, notre petit, de nous avoir choisis @shwetaagarwaljha.”

Voici le poste







Plusieurs de ses internautes ont réagi avec amour, et ils partagent leurs bons vœux avec le chanteur. Adhyayan Suman a laissé tomber des emojis de coeurs. Chitrashi Rawat a écrit : “Oh mon… comme c’est adorable.” Nidhi Moon Singh Pathak a écrit : “Same to Same Shweta”. Vikrant Massey a écrit : “Kitna Naaanuuuuuu !!” Un de ses fans a écrit : “Itna pyara koi kaise ho sakta hai @adityanarayanofficial. Tvishu est vraiment un ange.” Un autre fan a écrit : “Kitni cute hai ye Hyeeee.”

Le mois dernier, Aditya a partagé une photo de leur laiterie de vacances sur Instagram. Sur la photo, il pose avec sa femme Shweta et sa mignonne Tvisha. Honnêtement, la petite leur a volé la vedette et vous ne pouvez pas détourner les yeux de son adorable. Aditya a partagé la photo avec une légende qui dit : “Nous avons décidé de passer nos premières vacances en famille avec notre petite Tvisha et je dois dire qu’elle aussi bien que nous l’adorons.”

Dès qu’Aditya a laissé tomber la photo, plusieurs internautes bavaient devant la jolie famille. Ananya Chakraborty a écrit : « Ki mishtiiii ». Jasmin Bhasin, Salim Merchant et Ali Asgar ont laissé tomber des emoji cœurs. Un internaute a écrit : « Junior Udit Narayan ». Un autre internaute a commenté : “Awww si mignon.” “Tout simplement magnifique et adorable”, a écrit un utilisateur. Un autre utilisateur a ajouté : “Tvisha baby kitni cute hai.” L’un des utilisateurs a commenté: “Oleeee babaaaa ..Tvisha est tellement mignon.”