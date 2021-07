Aditya Narayan brise le silence sur les informations faisant état de la grossesse de sa femme Shweta Agarwal

L’animateur de l’émission de télé-réalité ‘Indian Idol 12’ Aditya Narayan a récemment dévoilé ses plans futurs et a révélé qu’à partir de 2020, il n’animerait plus d’émissions à la télévision et a déclaré qu’après avoir rempli ses engagements antérieurs dans les mois à venir, il ferait plus choses. Aditya a également laissé entendre qu’au moment où il en aurait fini avec une télévision l’année prochaine, il serait père.

Pour les inconnus, Aditya Narayan a épousé sa petite amie de longue date Shweta Agarwal en décembre 2020.

Alors que les fans comprenaient qu’Aditya voulait démissionner en tant qu’animateur de télévision pour de meilleures opportunités de carrière, ce qui les a laissés se demander si c’était sa façon subtile de dire que sa femme Shweta Agarwal était enceinte de leur premier enfant.

Au milieu des spéculations sur la grossesse de Shweta, Aditya Narayan a clarifié l’air et a déclaré à Pinkvilla lors d’une récente interaction: « Nous ferons une annonce si et quand cela se produira. Nous sommes encore à un an et demi de la fin de 2022. Donc, je suis tout à fait sûr qu’avec tout le temps en main et toute la romance qui se passe, cela arrivera forcément. Mais je crois que cela a été mal interprété comme quelque chose qui s’est passé. Tout ce que je disais, c’est que j’attends avec impatience. Je me suis marié, acheté une nouvelle maison et j’ai maintenant hâte d’aller de l’avant. »

Plus tôt, en parlant de cesser d’héberger à la télévision après 2022, Aditya a déclaré à ETimes : « 2022 sera ma dernière année en tant qu’animateur à la télévision indienne. Je n’animerai plus après cela. Il est temps de faire de plus grandes choses. Je suis lié par des engagements antérieurs, que je compléterai dans les mois à venir. J’ai de si belles associations et relations dans l’industrie qu’agar main abhi chhod doonga toh ce sera comme abandonner le navire à mi-chemin. Je pose les bases de ma sortie. «

Il a ajouté: « Je vais faire une pause de la télévision l’année prochaine. Je me sens bien de faire plusieurs choses à la fois, mais c’est aussi épuisant. Aussi reconnaissant que je le suis envers la télévision indienne d’avoir été mon cocon au cours des 15 dernières années, c’est il est temps de passer à autre chose. »

Parlant de la probabilité d’avoir un bébé l’année prochaine, Aditya a déclaré: « J’étais adolescent quand j’ai commencé à animer sur le petit écran, et d’ici la fin de l’année prochaine, je serai probablement père (sourit). La télévision l’industrie m’a beaucoup apporté : nom, renommée et succès. Cela m’a permis de construire une maison à Mumbai, de posséder une voiture et d’avoir une belle vie. Ce n’est pas que j’abandonnerai la télévision, mais je ferai autre chose comme participer dans un jeu télévisé ou jugez-en un. Mais mon temps en tant qu’hôte touche à sa fin. «

Aditya a ajouté qu’il avait besoin de lui pour faire cette annonce car il continue de recevoir des offres pour animer des émissions.