Aditya Narayan, animatrice d' »Indian Idol 12″, révèle qu’il cessera d’héberger après 2022

L’animatrice de « Indian Idol 12 », Aditya Narayan, est le visage de l’animation d’émissions de télé-réalité chantées depuis très longtemps. Dans une récente interview, Aditya a révélé qu’il cesserait d’animer à la télévision après 2022 car il était « temps de faire de plus grandes choses ». Il a également annoncé qu’il avait « probablement » son premier enfant avec sa femme Shweta Agarwal.

S’adressant à ETimes, Aditya a déclaré : « 2022 sera ma dernière année en tant qu’animateur à la télévision indienne. Je n’hébergerai plus après ça. Il est temps de faire de plus grandes choses. Je suis lié par des engagements antérieurs, que je compléterai dans les prochains mois. J’ai de si belles associations et relations dans l’industrie qu’agar main abhi chhod doonga toh ce sera comme abandonner le navire à mi-chemin. Je pose les bases de ma sortie.

Il a ajouté: « Je ferai une pause dans la télévision l’année prochaine. Je me sens bien de faire plusieurs choses à la fois, mais c’est aussi épuisant. Aussi reconnaissant que je sois envers la télévision indienne pour avoir été mon cocon au cours des 15 dernières années, il est temps de passer à autre chose. »

Parlant de la probabilité d’avoir un bébé l’année prochaine, Aditya a déclaré: « J’étais adolescent quand j’ai commencé à animer sur le petit écran, et d’ici la fin de l’année prochaine, je serai probablement père (sourire). L’industrie de la télévision m’a beaucoup apporté : nom, renommée et succès. Cela m’a permis de construire une maison à Mumbai, de posséder une voiture et d’avoir une belle vie. Ce n’est pas que j’abandonnerai la télé, mais je ferai autre chose comme participer à un jeu télévisé ou en juger un. Mais mon temps en tant qu’hôte touche à sa fin.

Aditya a ajouté qu’il était nécessaire qu’il fasse cette annonce car il continue de recevoir des offres pour animer des émissions.

« Chaque année, je dis aux gens que je ne veux plus animer, mais certaines maisons de production me convainquent de changer d’avis. J’ai quatre autres émissions de télé-réalité alignées. Si je ne l’annonce pas, je continuerai à recevoir de telles offres. Autant j’aime l’hébergement, autant je dois commencer à penser à la situation dans son ensemble. Je veux toujours chanter, sauter et danser sur scène, me produire partout dans le monde, et je ne veux que rien ne m’empêche de le faire », a-t-il déclaré.

Aditya Narayan a commencé sa carrière d’animateur avec ‘Sa Re Ga Ma Pa’ Challenge en 2007. Il a animé les deux dernières saisons d’Indian Idol.