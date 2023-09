Aditya-L1 de l’ISRO subit sa troisième manœuvre de montée en orbite réussie

Le vaisseau spatial Aditya-L1 a subi avec succès une troisième manœuvre de levée de son orbite terrestre, a annoncé aujourd’hui l’Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO).

La manœuvre d’élévation de l’orbite a été dirigée depuis le réseau de télémétrie, de suivi et de commande (ISTRAC) de l’ISRO à Bangalore et les stations au sol de l’agence spatiale à Maurice, Bangalore et Port Blair ont suivi le satellite pendant l’opération critique visant à rapprocher la première mission solaire indienne de sa destination.

Mission Aditya-L1 :

La troisième manœuvre vers la Terre (EBN#3) est réalisée avec succès depuis l’ISTRAC, Bengaluru. Les stations au sol de l’ISRO à Maurice, Bangalore, SDSC-SHAR et Port Blair ont suivi le satellite au cours de cette opération. La nouvelle orbite atteinte est de 296 km x 71767 km.… pic.twitter.com/r9a8xwQ4My -ISRO (@isro) 9 septembre 2023

Après cette manœuvre réussie, la nouvelle orbite du satellite a atteint 296 km x 71 767 km. La prochaine manœuvre est prévue le 15 septembre vers 2 heures du matin, a indiqué l’ISRO.

L’ambitieuse mission d’étude du soleil de l’ISRO a été lancée avec succès le 2 septembre depuis le centre spatial Satish Dhawan à Sriharikota, dans l’Andhra Pradesh.

Le vaisseau spatial a déjà effectué deux manœuvres orbitales vers la Terre et en effectuera une supplémentaire avant d’être placé sur l’orbite de transfert vers le point de Lagrange L1. Le vaisseau spatial devrait arriver sur l’orbite prévue au point L1 après 125 jours. Auparavant, le satellite Aditya-L1 avait partagé des images époustouflantes de la Terre et de la Lune.

La sonde Aditya-L1 observera le soleil depuis le point Lagrange 1 ou point L-1, situé à 1,5 million de km de la Terre. Selon l’ISRO, un vaisseau spatial placé sur l’orbite du halo autour du point L1 a l’avantage de visualiser le Soleil en continu sans aucune occultation ni éclipse. Cela offrira un plus grand avantage pour l’observation des activités solaires et de leurs effets sur la météo spatiale en temps réel.

Les principaux objectifs de la mission sont – Étudier la physique de la couronne solaire et son mécanisme de chauffage, l’accélération du vent solaire, le couplage et la dynamique de l’atmosphère solaire, la distribution du vent solaire et l’anisotropie de la température, ainsi que l’origine des éjections de masse coronale (CME). et les fusées éclairantes et la météo spatiale proche de la Terre.

Le lancement réussi du vaisseau spatial Aditya-L1, qui se trouvait à bord de la fusée PSLV, a ajouté une autre plume à la casquette de l’ISRO en tant que l’une des principales agences spatiales au monde. Près de deux semaines avant le lancement de la mission solaire, Chandrayaan-3 de l’ISRO a atterri en douceur près de la région polaire sud de la lune, faisant de l’Inde le premier pays à réussir un atterrissage en douceur dans cette région et le quatrième à la surface de la lune.