Aditya Chopra transfère l’intégralité du budget de célébration de YRF 50 vers l’aide au COVID-19

Dans le sillage de la deuxième vague de COVID-19 qui fait rage en Inde, le patron de Yash Raj Films, Aditya Chopra, a ouvert la cuisine des studios YRF pour fournir des repas cuisinés à des milliers de travailleurs de première ligne à Goregaon et également nourrir les gens dans les centres de quarantaine à Andheri. .

En 2020, la plus grande maison de production indienne Yash Raj Films a terminé 50 années glorieuses et le producteur de films de 49 ans avait de grands projets pour célébrer cette étape incroyable pour la société dans le monde.

Chopra avait prévu un gros budget pour ces célébrations qui seraient devenues d’énormes sujets de discussion. Alors que la deuxième vague de COVID-19 ravage le pays et ferme à nouveau l’industrie, Chopra a détourné l’intégralité du budget de célébration de YRF 50 pour aider l’industrie et ses salariés quotidiens.

YRF lance une nouvelle initiative qui verra sa fondation fournir des repas cuisinés à des milliers de travailleurs de première ligne à Goregaon et nourrir également les gens des centres de quarantaine à Andheri depuis la cuisine des studios YRF. Ceci s’ajoute à tous les efforts que le studio a déjà entrepris pour l’industrie cinématographique hindi.

Chopra avait lancé la semaine dernière l’initiative Yash Chopra Saathi, visant à fournir un soutien financier à des milliers de travailleurs de l’industrie cinématographique.

Auparavant, YRF avait écrit au ministre en chef du Maharashtra, Uddhav Thackeray, pour lui demander s’ils pouvaient acheter des vaccins pour les 30 000 travailleurs enregistrés de l’industrie cinématographique. YRF a également déclaré qu’il couvrirait toutes les dépenses liées aux travailleurs recevant le vaccin. Une source commerciale chevronnée a révélé: «YRF ne fêtera pas ses 50 ans, même si les choses reviennent à la normale plus tard, car Aditya Chopra a décidé de détourner tout ce fonds pour le travail de secours COVID. Il est clair que les fonds doivent être utilisés en urgence. base pour redémarrer l’industrie en premier, car elle a été la plus durement touchée à cause du virus. »

« Il y avait un vaste plan de célébrations planifiées dans le monde entier qui seraient devenues des nouvelles massives, mais tout cela est annulé. Aditya Chopra veut seulement se concentrer sur l’aide à l’industrie et à la fraternité qui a été un système de soutien à YRF au cours des 50 dernières années. aussi », a ajouté la source.