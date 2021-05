Aditya Chopra lance une initiative pour soutenir les salariés quotidiens de l’industrie cinématographique au milieu de la crise du COVID-19

La pandémie mortelle de coronavirus sévit dans l’industrie du divertissement depuis l’année dernière et, une fois de plus, l’industrie du film hindi s’est arrêtée, compte tenu de l’énorme pic des cas de COVID-19 dû à la deuxième vague d’infections.

L’année dernière, lors du lock-out, Aditya Chopra a apporté son soutien à des milliers de salariés quotidiens de l’industrie cinématographique en créditant de l’argent directement sur leurs comptes bancaires. La plus grande maison de production de l’Inde, Yash Raj Films, a de nouveau décidé de se manifester en ce moment de besoin et lance la « Yash Chopra Saathi Initiative » pour soutenir des milliers de travailleurs quotidiens de l’industrie cinématographique.

Aditya Chopra a pris conscience de la crise socio-économique et humanitaire massive à laquelle les travailleurs quotidiens de l’industrie sont actuellement confrontés et la Fondation Yash Chopra – déploie « l’Initiative Yash Chopra Saathi » afin que des milliers de salariés quotidiens puissent surmonter ces temps turbulents et hautement imprévisibles.

Dans le cadre de cette initiative, la fondation lancera un transfert de bénéfices directs de Rs 5000 aux femmes et aux seniors de l’industrie et distribuera des kits de rationnement aux travailleurs pour une famille de 4 personnes pendant un mois entier via leurs partenaires ONG Youth Feed India. . Grâce à un processus de candidature en ligne sur https://yashchoprafoundation.org, les personnes dans le besoin peuvent postuler immédiatement pour bénéficier de ce soutien de YRF.

Akshaye Widhani, vice-président principal de Yash Raj Films, a déclaré: «La Fondation Yash Chopra s’est engagée à être constamment et sans relâche un système de soutien à l’industrie cinématographique hindi et à ses travailleurs qui ont fait partie intégrante de nos 50 ans. La pandémie a a poussé l’épine dorsale de notre industrie, les travailleurs quotidiens, à un point de rupture et YRF veut soutenir autant de travailleurs et de leurs familles qui sont dans le besoin en raison de la perte de moyens de subsistance. Yash Chopra Saathi Initiative vise à apporter un soutien à la pandémie. les travailleurs de notre industrie sur lesquels nous devons nous concentrer de toute urgence. «

Aditya a également fait récemment la une des journaux pour avoir appelé le ministre en chef du Maharashtra, Uddhav Thackeray, à laisser YRF vacciner 30 000 travailleurs quotidiens.